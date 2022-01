Ein Spiegelbild für die Top-Rodler aus dem Bezirk brachte nach dem Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler auch der zweite Bewerb - wieder im Tiroler Umhausen. Michael Scheikl wurde erneut Dritter, Michelle Diepold Vierte.

21 Hundertstel Sekunden waren es beim Auftakt, die Michael Scheikl im ersten Weltcupbewerb auf den Sieg fehlten, und auch beim dritten Platz im zweiten Bewerb in Umhausen eine Woche später war es ein Krimi. 26 Hundertstel lag der Kindberger hinter Sieger Gruber (It), vierzehn fehlten auf den Zweiten Thomas Kammerlander (T). Trotzdem war er zufrieden. "Im ersten Lauf habe ich im oberen Teilabschnitt viel Zeit liegen gelassen, aber der zweite Lauf war richtig gut. Und ich habe in den beiden Auftaktbewerben um den Sieg mitgekämpft und gehe mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Rennen."

Nicht ganz "happy"

Nicht ganz so positiv sah Michelle Diepold ihren zweiten vierten Platz in Folge, denn auch ihr lief in Durchgang eins nicht alles nach Plan. "Da waren zu viele Fehler dabei", sagte die Aflenzerin. "Etwas bitter, denn im zweiten Run hat vom Fahrgefühl her alles gepasst, das war ein guter Lauf, gesamt wäre etwas mehr drin gewesen."

Die Chance auf die nächsten Podestplätze gibt es bereits am kommenden Wochenende im rumänischen Vatra Dornei.