Werner Moritz

Geschäftsstellenleiter Team Bruck an der Mur Regionalmedien

Steiermark



Jetzt stehen viele Schülerinnen und Schüler vor einer der wichtigsten Fragen im Leben: Welchen weiteren Ausbildungsweg soll ich einschlagen: Schule oder Lehre? Achtung Spoileralarm! Beides ist möglich. Sie können sich zu einem hochqualifizierten Facharbeiter ausbilden lassen und beispielsweise trotzdem die Matura machen. Der Fachkräftemangel sichert jungen Menschen auch langfristig eine berufliche Zukunft und bietet nach wie vor tolle Karrierechancen.

Ihr Werner Moritz

Angelika Thenhalter

Geschäftsstellenleiterin Team Mürztal Regionalmedien Steiermark

Bei der Wahl der Ausbildung sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Das Lebenseinkommen hat an Bedeutung gewonnen, denn eine akademische Ausbildung bedeutet heutzutage nicht automatisch ein höheres Einkommen. Hier punktet eine qualifizierte Facharbeiterausbildung und somit fast zehn Jahre Einkommen mehr als bei einem Studium.

Dass der KarriereTag-Lehre binnen zwei Tagen ausgebucht war, zeigt zudem den hohen Stellenwert des Lehrberufs.

Ich selbst habe mich nach der Pflichtschule für einen Lehrberuf entschieden, auch wenn ich im Nachhinein die Matura nachgeholt habe, war diese Zeit für mich bestimmt sehr prägend – und das im positiven Sinne. Wichtig ist, dass es seit einigen Jahren das duale Ausbildungsmodell „Lehre mit Matura“ gibt, was die Entscheidung zu einer Lehre bestimmt positiv beeinflusst und die Lehre wieder attraktiver macht.

Nutzen Sie die Chance einer solchen Plattform, um sich umfassend ein Bild über die angebotenen Lehrstellen zu machen.

Ihre Angelika Thenhalter

Martina Romen-Kierner

Regionalgeschäftsführerin der Wirtschaftskammer Bruck-Mürzzuschlag



Erwin Fuchs

Regionalstellenobmann der Wirtschaftskammer Bruck-Mürzzuschlag



Die Erschaffung von Praktikern und Spezialisten

Das bewährte System der dualen Ausbildung funktioniert in Österreich bereits seit Jahrzehnten hervorragend und ist ein essentieller Bestandteil der Fachkräftesicherung in Unternehmen.

Durch die parallele Ausbildung in Betrieben und Berufsschulen werden junge Menschen exzellente Könner - nicht nur in der Theorie - sondern sind bereits nach der Lehrausbildung echte Praktiker und Spezialisten.

Die Liste der angebotenen Lehrberufe zeigt, dass die Lehre Garant für Innovation und Fortschritt ist.

Die Aufgaben werden komplexer, die Anforderungen steigen, die Anzahl der Jugendlichen sinkt. Daher ist es für die regionalen Unternehmen wichtig, möglichst frühzeitig und umfassend mit dem potenziellen Fachkräftenachwuchs in Kontakt zu treten.

Beim KarriereTag-Lehre haben regionale Betriebe die Möglichkeit, die in den Unternehmen konkret angebotenen Ausbildungen zu präsentieren.

Wir wünschen viele interessante Kontakte und Gespräche.

Ihre Martina Romen-Kierner

Ihr Erwin Fuchs

Mehr zum Thema:

Karrieretag - Lehre 2022





Das Magazin Karrieretag - Lehre 2022

Jetzt stehen viele Schüler:innen vor einer wichtigen Frage im Leben: Welchen weiteren Ausbildungsweg sollen sie einschlagen. Hier finden sie viele notwendige Tipps. Zur Themenseite



Sonja Krückl

Bildungs- und Berufskoordinatorin vom Regionalmanagement

Obersteiermark-Ost



KarriereTag-Lehre

Der KarriereTag-Lehre steht ganz im Zeichen der Lehre. Ziel ist es, Jugendlichen die Möglichkeiten und Chancen einer Lehrausbildung in der östlichen Obersteiermark zu präsentieren.

Erfolgreich und zufrieden im Job werden vor allem die, denen ihre Arbeit Spaß macht. Und eine Arbeit, die Freude bereitet, findet man nur, wenn man alle beruflichen Möglichkeiten kennt oder – noch besser – ausprobiert hat.

Wir möchten jungen Menschen daher die regionalen Unternehmen und die Lehrausbildungen, die sie anbieten, vorstellen. Am Karriere- Tag können Jugendliche mit regionalen Unternehmen ins Gespräch kommen und den einen oder anderen Beruf erproben. Erziehungsberechtigte werden im Rahmen des Elternabends zu allen Fragen über die Lehre informiert, um ihr Kind bestmöglich bei der Berufswahl zu unterstützen.

Vergessen Sie nicht, die östliche Obersteiermark ist nicht nur ein hervorragender Ort zum Leben und Wohlfühlen, sondern vor allem auch eine Region für eine spannende und erfolgreiche Karriere.

Ihre Sonja Krückl



Günther Wagner

Geschäftsstellenleiter Arbeitsmarktservice Bruck an der Mur

Ein interessantes Unterstützungsangebot

Die komplexe Situation am Arbeitsmarkt erfordert eine Vielzahl von lösungsorientierten Maßnahmen und Initiativen. Mit dem KarriereTag im Februar 2022 wollen wir für unsere Jugendlichen ein interessantes Unterstützungsangebot präsentieren und aufzeigen.

Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit sowie Fachkräftemangel sind nur einige von zahlreichen Schwierigkeiten auf dem steirischen Arbeitsmarkt. Einerseits gibt es einen massiven Arbeitskräftemangel in fast allen Branchen, gegenüber stehen viele offene AMS-Stellen, sowie sehr viele langzeitarbeitslose Menschen. Die demografische Entwicklung stellt ebenso eine große Herausforderung für die Steiermark dar. Aktuell gehen doppelt so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pension, wie Nachwuchs nachkommt, und daher ist eine fundierte Berufsinformation immens wichtig.

Wir müssen unseren Jugendlichen realistische und regionale Berufsperspektiven anbieten, um zum einen die Betriebsstandorte zu sichern und infolge dessen den arbeitenden Menschen lohnadäquate Jobs zu ermöglichen.

Um erfolgreich zu sein, darf die Strategie nie in eine Einbahnstraße münden, sondern müssen die großen Herausforderungen aktiv angenommen werden und im ernsthaften und wertschätzenden Dialog miteinander zu einer gelebten Win-win-Situation führen!

Ihr Günther Wagner

Regina Schrittwieser

Bürgermeisterin der Marktgemeinde Krieglach

Ich freue mich, dass der diesjährige KarriereTag bei uns in Krieglach stattfindet, wo die Jugendlichen vor Ort die Gelegenheit haben, sich über die vielfältigen Berufsmöglichkeiten zu informieren. Dazu stellen wir gerne unser Veranstaltungszentrum zur Verfügung, welches aufgrund der Größe und Ausstattung den vielen teilnehmenden Firmen den passenden Rahmen für die Präsentation bietet. Die Berufsplanung ist nicht immer einfach, denn es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie ein Jugendlicher seinen Berufsweg gestalten kann. Deshalb gilt mein Dank dem Organisationsteam, allen teilnehmenden Firmen und Institutionen, die hier den jungen Menschen die einmalige Möglichkeit geben, Unternehmen direkt im persönlichen Gespräch kennenzulernen.

Ihre Regina Schrittwieser

Matthäus Bachernegg

Stadtrat für Wirtschaft und Standortmanagement

Kapfenberger Betriebe setzen seit Jahren auf innovative und moderne Lehrlingsausbildung und sichern so die Fachkräfte der Zukunft. Nicht umsonst zählt die Lehre zu den wichtigsten und häufigsten Ausbildungswegen in Kapfenberg.

Beim KarriereTag-Lehre 2022 haben junge Menschen aus der Region die Möglichkeit, auch Kapfenberger Lehrbetriebe kennenzulernen und das große Potential einer Lehrausbildung in Kapfenberg zu entdecken – vom traditionsreichen Handwerk bis hin zu unseren High-Tech Betrieben. Für Kapfenberg ist es eine Selbstverständlichkeit, den Karrieretag zu unterstützen, denn wir sind stolz darauf, eine Lehrlingsstadt zu sein.

Ihr Matthäus Bachernegg

Mehr Informationen zum Karriere-Tag Lehre 2022 findest du HIER.