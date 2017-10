Erster "Slam an der Mur": Poetry-Slam-Premiere in Bruck

Gemeinsam mit dem Grazer Vereinwird in Bruck erstmals dem Poetry Slam eine Bühne geboten. Das „PLuS“-Team veranstaltet mit dem „Grazer Hörsaal Slam“ die größte, regelmäßige Poetry-Slam-Veranstaltung Österreichs, nun holt der Kulturverein in Kooperation mit „theaterdirekt“ und der Stadt Bruck monatlich die erfolgreichsten Slam-Poeten aus dem deutschsprachigen Raum ins dachbodenTHEATER 2.0 nach Bruck an der Mur.

Bei der Premiere in Bruck am Samstag, dem, werden umselbst österreichischer Vizemeister und zweifacher Landesmeister, und fünf der mitreißendsten und erfolgreichsten Slam-Poeten Österreichs das Publikum immit ihrer Performance begeistern.Mit dabei sind die erst Anfang Oktober frischgekührte Poetry-Slam-Landesmeisterin Steiermark/Kärnten,, die österreichische U-20-Meisterin und zweifache U-20-Landesmeisterin von Wien, Niederösterreich und Burgenland,und der österreichische U-20-Vizemeister, der sich, wie die beiden Poetinnen, bereits für die deutschsprachigen Poetry Slam-Meisterschaften 2017, die Ende Oktober in Hannover stattfinden, qualifiziert hat. Mit dem amtierenden österreichischen Vizemeister,, und dem österreichischen Poetry-Slam-Meister 2012,, wird das prominente Lineup mit zwei erfahrenen und erfolgreichen Poeten der deutschsprachigen Slam-Szene komplettiert. Zudem erhalten bis zu vier lokale Poeten die Möglichkeit, sich mit selbstgeschriebenen Texten der Publikumsjury im Dachbodentheater 2.0 zu stellen.Poetry Slam ist ein überaus unterhaltsamer, literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbstgeschriebene Texte innerhalb von fünf Minuten dem Publikum vorgetragen werden. Die Zuhörer bewerten die Performance der Poeten und küren den Sieger. Der Form und dem Inhalt sind dabei keine Grenzen gesetzt: Lyrik oder Prosa, lustig oder nachdenklich: Alles ist erlaubt, was aus der eigenen Feder stammt und ohne Requisiten auf der Bühne vorgetragen wird.Kartenreservierungen und Infos auf(Reservierung: 10.-, Abendkasse: 12.-). Die nächsten Slam-Termine in Bruck: 7. November, 12. Dezember, 9. Jänner, 6. Februar.