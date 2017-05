148. Filmklub-Galerie

AT

, 8605 Kapfenberg AT

Volkschule Redfeld , 8605 Kapfenberg AT

Vernissage mit anwesenden Künstlern "Kroatische Hinterglasmalerei" und Filmabend von Reinhold Wurm "An der Quelle der naiven Malerei".



Veranstaltungsort: Klublokal des Filmklubs Kapfenberg in der VS Redfeld