Diepold-Gruppe am Weg zur Nr. 1

25.04.2018, 00:00 Uhr

Mit vier Standorten ist die Firma Auto Diepold von Mariazell bis Kapfenberg in der Hochsteiermark verwurzelt.

Auto Diepold ist DER regionale Partner in sämtlichen Bereichen rund ums Auto. Geschäftsführer und Inhaber Josef Diepold spricht über regionale Verantwortung und das Ziel, bei den Kunden die Nr. 1 zu sein.Begonnen hat eigentlich alles bereits 1985 mit dem Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen auf meinem elterlichen Hof. Diese wurden dann bei der Thörler Tankstelle ausgestellt und verkauft.

Wir sind von Anfang an immer weiter gewachsen. Nachdem wir in Bruck an der Mur einen Gebrauchtwagenplatz anmieteten und 1988 unsere erste echte Filiale in Turnau eröffneten – erweitert um eine KFZ-Werkstätte – ging es stets bergauf. Heute umfasst unser Unternehmen vier Standorte in Turnau, Mariazell, Kapfenberg und Langenwang.Ich denke, es hat damit zu tun, dass wir unseren Weg niemals als zu Ende gegangen betrachtet haben. Wir wollen ganz klar die Nummer 1 in der Region sein – aber nicht vorrangig für uns, sondern für unsere Kunden und ihre Zufriedenheit. Wir sehen dies als Prozess, der niemals vollständig abgeschlossen ist. Wir wollen zu jedem Zeitpunkt das absolut Beste für unsere Kunden und die Region geben!Ganz genau! Wir stehen für ganzheitliches Service – darunter fällt natürlich auch ein umfassendes Reparaturangebot. Mit der im Zuge der Umbauarbeiten auf den allerneuesten Stand gebrachten Werkstätte können wir diese Vorgabe an uns selbst nun noch besser erfüllen.Durch die Expansion nach Langenwang können wir unseren Kunden nun vor allem ein noch größeres Angebot an Neuwagen – VW, Audi und Škoda – bieten. Aber auch die Schaffung von regionalen Arbeitsplätzen ist für uns ein wichtiges Thema. Ich darf in diesem Rahmen anmerken, dass wir immer auf der Suche nach kompetenten Mitarbeitern sind. Wir freuen uns stets, unser Team um sympathische und fähige Personen zu erweitern, die Teil der Diepold- Erfolgsgeschichte werden wollen. Vor allem jungen Menschen geben wir sehr gerne die Chance, ein Teil unseres Unternehmens zu werden.Autohaus Diepold MariazellAn der Forststraße 38630 MariazellTel.: 03882/3700diepold.mariazell@autohaus.atAutohaus Diepold LangenwangGrazer Straße 798665 LangenwangTel.: 03854/2844office@diepoldlangenwang.atAutohaus Diepold KapfenbergHans Roch-W. 1A8605 KapfenbergTel.: 03862/56419kapfenberg@diepold.atAutohaus Diepold TurnauTurnau 1868625 TurnauTel.: 03863/2683turnau@diepold.at