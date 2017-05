Motivator Robert Pflug

09.05.2017, 10:04 Uhr

Trainerwechsel bei Kapfenberg.

Vor wenigen Tagen wechselten die Abstiegskonkurrenten FAC und Horn die Trainer, am Montag zog auch Kapfenberg (drei Runden vor Meisterschaftsschluss sechs Punkte vor dem Tabellenletzten FAC) die Reißlinie. Nach einem einvernehmlichen Gespräch zwischen Trainer und Vorstand wurde die Trennung von Abdulah Ibrakovic bekanntgegeben. Sein Nachfolger bis Saisonende ist Trainerroutinier Robert Pflug.In den vergangenen 15 Spielen (zuletzt 0:3 gegen Liefering) konnten die Falken nur zwei Siege einfahren - zuwenig. "Aber es war nicht nur die schwache Frühjahrsbilanz für die Trennung ausschlaggebend", sagt Kapfenberg-Präsident Erwin Fuchs, "Herr Ibrakovic hatte auch eine andere Planung, was die fußballerische Zukunft bei KSV angeht."Jetzt soll, vorerst bis zum Saisonende, Robert Pflug für einen Motivationsschub in der Mannschaft sorgen. Der Steirer war bis Jänner 2016 in Oberwart, zuvor bei Maria Lankowitz, Gratkorn und bei der Admira tätig.Am Freitag sitzt Pflug auswärts bei Meister LASK erstmals auf der KSV-Bank, am 19. Mai steigt das letzte Heimspiel gegen Tabellennachbar Blau Weiß Linz, das Meisterschaftsfinale folgt eine Woche später beim FAC.