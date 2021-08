Ein neues österreichisches Unternehmen bietet ein Angebot für Senioren, die ihr Eigenheim verkaufen und trotzdem sorgenfrei darin alt werden wollen.

ÖSTERREICH. In Österreich leben rund 450.000 Personen über 65 Jahren allein oder mit Partner im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung. Gesundheits- und Pflegekosten bei niedrigerem Einkommen in der Pension zwingen oft zum Verkauf. Ein transparentes österreichisches Produkt verspricht nun neue Möglichkeiten, um im Alter zuhause bleiben zu können.

„Wir haben meinwert gegründet, weil wir in unserem Berufsalltag immer wieder Immobilienbesitzern begegnen, die sich eine bessere finanzielle Situation im Ruhestand erwartet haben, und auch mehr Lebensqualität. Wir bieten eine Lösung für eine finanziell sorgenfreie Zeit in der Pension“, sagt Mario Janezic, Steuerberater und Geschäftsführer von meinwert. Das neue Unternehmen ermöglicht einen sicheren und transparenten Weg, um das Eigenheim im Alter zu verkaufen und trotzdem zuhause alt werden zu können.

Hohe Gesundheits- und Pflegekosten bei weniger Einkommen

Das Letzteinkommen und das Pensionseinkommen unterscheiden sich in Österreich bei Männern um 31 Prozent und bei Frauen gar um 39 Prozent. Im Verhältnis zur Mitte des Erwerbslebens steigen die Gesundheitsausgaben aber im Pensionsalter um rund 60 Prozent. Hinzu kommen häufig Pflegekosten oder notwendige Ausgaben für den Umbau des Zuhauses. 80 Prozent der rund 950.000 Personen, die in die Pflege von Angehörigen involviert sind, pflegen zuhause.

Die teuersten Immobilien Österreichs

Herunterschrauben oder verkaufen?

Da Kredite im höheren Alter meist nicht mehr zur Verfügung stehen und das gesamte Ersparte im Eigenheim steckt, müssen Betroffene sich häufig bei zentralen Bedürfnissen einschränken, um die eigenen Gesundheitsausgaben oder die Pflege von Angehörigen und notwendige Umbauten zu finanzieren. Alternativ bleibt nur der Verkauf des Eigenheims und der Auszug.

Österreicher wollen im Eigenheim alt werden

Gleichzeitig wünschen sich 48 Prozent der Österreicher über 50 Jahren im Eigenheim alt zu werden. Senioren leben dort weitgehend selbstständig und unabhängig und können ihren Tagesrhythmus selbst gestalten. Das hat auch positive Auswirkungen auf körperliche und psychische Gesundheit im Alter.

Risiko streuen und faire Wohnrechtslösung schaffen

Wie in anderen europäischen Ländern, braucht es nach Ansicht der Gründer von meinwert.at daher auch in Österreich eine sichere, transparente und, nicht zuletzt, faire Lösung für die Leibrente. Bisher wurden hierzulande Verkäufe mit Wohnrecht vor allem im privaten Umfeld abgewickelt. Unsichere Verträge und Erbstreitigkeiten seien ein Risiko.

Durch den Verkauf an professionelle, mittelständische Investoren soll bei meinwert das Risiko gestreut werden, und der Zeitpunkt des Ablebens einzelner spielt so keine Rolle mehr. Man könne sich so die im Alter steigenden Lebenserhaltungskosten leisten, während Investoren faire Renditen erwirtschaften, so die Gründer von meinwert.at.

Alles muss stimmen, damit alle profitieren

„Dafür ist absolutes Expertenwissen notwendig. Verträge und steuerliches Vorgehen, Investoren, die Struktur der Finanzierung sowie die beteiligten Partner müssen stimmen. Nur so können alle profitieren.“, unterstreicht Geschäftsführer und Steuerberater Mario Janezic. Sein Co-Geschäftsführer und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien René Fürntrath fügt hinzu: „Nach gemeinsam 35 Jahren Berufserfahrung im Bereich Steuern und Immobilien kennen wir die Bedürfnisse und Sorgen im Ruhestand. Wir kennen auch die Fallstricke und Tücken des Marktes und setzen daher auf umfängliche Beratung, ordentliche Investoren und – nicht zuletzt – absolute Transparenz.“ meinwert setzt auf professionelle Immobilienbewertung, handverlesene Investoren, klare Verträge, sichere treuhändische Abwicklung und eine rasche, aber faire Durchführung. Dem Kunden steht für die erste Orientierung unter www.meinwert.at ein Wertrechner zur Verfügung.