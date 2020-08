Auch sechs Monate nach den ersten Corona-Infektionen in Österreich hat das Virus alle Lebensbereiche der Menschen fest im Griff. ORF-Moderatorin Mirjam Weichselbraun wird bei der 13. Staffel von „Dancing Stars“ aufgrund der hohen Sicherheitsbestimmungen nicht mehr dabei sein, aber auch Österreichs Fußballnationalteam muss auf seinen wichtigen Spieler Marko Arnautovic verzichten.

ÖSTERREICH. Als Franco Foda am Dienstag den Teamkader für die Nations-League-Duelle mit Norwegen und Rumänien bekanntgegeben hat, gab es eine Überraschung: Marko Arnautovic ist nicht dabei. Grund dafür seien die komplizierten Corona-Regelungen und die Tatsache, dass der China-Legionär mehrere Spiele seines Klubs versäumen würde. "Es war nicht möglich, weil sein Verein keine Abstellungspflicht hat, zudem hätte sich Arnautovic nach seiner Rückkehr in eine 14-tägige Quarantäne begeben müssen", so Franco Foda in der Pressekonferenz. Durch die Abstellung für das ÖFB-Team hätte der Offensivspieler fünf oder mehr Spiele für seinen Klub verpassen können. Zusätzlich würden die strengen Quarantänebestimmungen seine Rückreise extrem erschweren.

Hintergrund zur Abstellungspflicht: Angesicht der weltweit steigenenden Corona-Infektionen nennt der Weltverband Bedingungen, unter denen die Klubs ihre Spieler nicht zu den Nationalmannschaften schicken müssen. Eine der Ausnahmen ist eine vorgeschriebene Quarantäne-Zeit. Sollte der Profi bei der Rückkehr zum Verein oder am Ankunftsort der Nationalmannschaft für mindestens fünf Tage in Quarantäne gehen müssen, muss der Verein den Spieler für die Nationalmannschaft nicht freistellen. Die vorübergehenden Änderungen gelten für die Länderspiel-Fenster vom 31. August bis 8. September bei den Männern und vom 14. bis 22. September 2020 bei den Frauen.

Dafür nominierte Teamchef David Alaba, obwohl der Wiener mit dem FC Bayern erst am Sonntag im Champions-League-Finale im Einsatz war.

"Keine Show der Welt ist das wert"

Das Ausnahmejahr 2020 wird trotzdem wieder eine Staffel Dancings Stars bieten. Allerdings wird die Wiederaufnahme der Show im Herbst ohne Moderations-Zugpferd und TV-Star Mirjam Weichselbraun stattfinden. Aufgrund der CoV-Maßnahmen müsste sie für die Show die gesamte Zeit über, also fast 3 Monate, durchgehend in Wien bleiben anstatt wie früher üblich in ihre Wahlheimat London zu pendeln, während ihre Kinder wieder zur Schule gehen werden. "Dies ist mir in meiner Rolle als Mama einfach nicht möglich", sagte sie via Instagram. Sie wolle ihre Tochter für die Zeit der Show nicht aus der Schule nehmen und "auch so lange von ihr getrennt zu sein, kommt nicht in Frage", begründete die zweifache Mutter ihre Absage.

„Ich würde diese Show also auf Kosten des Wohlergehens meiner Kinder moderieren, und eines ist für mich klar: Keine Show der Welt ist das wert“, so Weichselbraun. Der ORF bedauerte ihre Entscheidung, aber zeigte dafür Verständnis: „Natürlich geht die Familie vor, und wir haben absolutes Verständnis für ihre Situation“, so der Sender. Wer nun an der Seite von Klaus Eberhartinger durch die Sendung führen wird, werde man „so bald wie möglich“ bekannt geben.