Ende August wird es noch einmal turbulent: Der meteorologische Sommer neigt sich dem Ende zu und passend dazu stellt sich in den kommenden Tagen eine typische, frühherbstliche Wetterlage ein. Während von Vorarlberg bis Oberkärnten teils kräftiger, gewittrig durchsetzter Regen fällt, gibt es im Südosten weiterhin sommerliche Temperaturen.

ÖSTERREICH. In der Westhälfte ist es am Vormittag noch sonnig, recht bald ziehen aber Wolken auf und es beginnt zu regnen, bis zum Abend muss dann mit oft kräftigem Regen gerechnet werden. Anfangs sind auch noch Gewitter eingelagert. In Osttirol, Kärnten, im Lungau und im Oberen Murtal gibt es aber schon in der Früh einige dichtere Wolken, die tagsüber noch einmal teilweise auflockern. Im Osten bleibt es hingegen freundlich, hier überwiegt der Sonnenschein sogar. Frühtemperaturen 9 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen 22 bis 30 Grad.

Von Vorarlberg bis Oberkärnten wird teils kräftiger, gewittrig durchsetzter Regen fallen.

Foto: Manuel Gosch

hochgeladen von Manuel Gosch

Unwetter drohen am Samstag und Sonntag

Unwettergefahr am Samstag! In eine kräftige Südwestströmung eingebettet legt sich eine Kaltfront über den Westen Österreichs und bringt teils große Regenmengen, vor der Front muss man mit einigen heftigen Gewittern rechnen, vor allem in Vorarlberg und dem Tiroler Oberland wird es auch kräftig und anhaltend regnen. Richtung Osten wird es immer teilweise trockener und oft sogar sonnig. Auch von Unterkärnten bis zum Südburgenland regnet es kaum, allerdings können sich hier in der schwülen, warmen Luftmasse Gewitter bilden. Es wird wahrscheinlich bei einzelnen Gewittern bleiben, die können aber kräftig sein. Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 Grad im regnerischen Westen und bis zu 31 Grad im sonnigeren Osten.

Es regnet am Sonntag weiterhin häufig, besonders stark und vor allem in Vorarlberg und im Tiroler Oberland sowie in Osttirol und Kärnten. Hier sind zum Teil auch Gewitter eingelagert. Deutlich sonniger und überwiegend trocken ist es nach Osten zu. Hier kommt es höchstens zu lokalen Wärmegewittern. Zwischen dem Weinviertel und dem südlichen Burgenland werden Werte teils über der 30-Grad-Marke erwartet. In der Südhälfte sowie im Osten Österreichs ist es windig, vor allem auf den Bergen weht teils starker Südföhn. Tageshöchsttemperaturen sind wieder extrem unterschiedlich: Von West nach Ost 15 bis 31 Grad. In 2000m hat es 5 bis 18 Grad!

Im Südosten gibt es am Wochenende Höchstwerte um 30 Grad.

Foto: Ubimet

hochgeladen von Adrian Langer

Der Dauerregen im Westen und Süden legt am Montag tagsüber voraussichtlich eine Pause ein. Es regnet nur zeitweise, auflockern wird es aber eher selten. Mehr Sonnenschein wird in den ersten Stunden in der Osthälfte erwartet, bevor die Wolken im Laufe des Tages auch hier überhand nehmen. Am Nachmittag dann im Bergland und im Süden immer häufiger Regen, der in Kärnten auch ergiebig werden kann. Tageshöchsttemperaturen nur noch 16 Grad, im Osten stellenweise bis zu 27 Grad.

Wetterwarnungen by ZAMG