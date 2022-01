1, 8 Millionen Singles leben in Österreich, das entspricht 29 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahl wird im Auftrag von Parship seit 2006 erhoben und ist über die Jahre konstant geblieben.

ÖSTERREICH. Rund jeder dritte Wiener, Salzburger und Niederösterreicher bezeichnet sich selbst als alleinstehend, in Oberösterreich (23%) und der Steiermark (21%) sind es weit weniger Menschen. Knapp 80 Prozent der Befragten, umgerechnet mehr als 1,2 Millionen Singles, sehnen sich nach einer Partnerschaft, auch wenn die meisten betonen, als Single gut zurechtzukommen. Aus Überzeugung sind 11 Prozent der weiblichen, aber nur drei Prozent der männlichen Singles allein. Das ergab eine repräsentative Studie unter 436 österreichischen Singles im Alter zwischen 18 und 69 Jahren, die von 23. November bis 2. Dezember 2021 durchgeführt wurde.

15 Prozent hatten noch gar keine Beziehung

Jeder zweite Single ist der Umfrage zufolge seit über drei Jahren ohne Partner. Bisher noch gar keine Beziehung hatten insgesamt 15 Prozent der befragten Singles ab 18 Jahren. Allerdings gab es hier große Altersunterschiede: Bei den unter 30-Jährigen betraf dies 40 Prozent, danach im Durchschnitt etwa fünf Prozent. Dennoch wünscht sich ein Drittel der Jungen "auf jeden Fall" eine Beziehung (Durchschnitt: 26 Prozent), weitere 52 Prozent kommen zwar als Single gut zurecht, sehnen sich aber ebenfalls nach einem Partner an ihrer Seite (Durchschnitt: 52 Prozent).

"Dass fast jeder zweite Single unter 30 Jahren noch keine Beziehungserfahrung hat, ist bemerkenswert. Es scheint, dass die Jungen sich Zeit lassen und erst später binden wollen. Die Zahlen deuten darauf hin, dass sich ab 30 Jahren das Blatt wendet und längerfristige und verbindliche Partnerschaften entstehen", erklärte Caroline Erb, Psychologin bei Parship.

Zufriedenheit in den Bundesländern

Trotzdem sind die meisten Singles zufrieden, genau fast drei Viertel aller Befragten. Ebenso ist die Zufriedenheit mit der Familie (84%), der Wohnsituation (78%) oder dem Job (70%) sehr groß. Einzig die Sexualität hinkt hinterher, damit sind nur 49 Prozent glücklich. Ältere Singles zeigen grundsätzlich bessere Werte, Jüngere sind vor allem mit den eigenen vier Wänden und ihrer Jobsituation nicht ganz so happy. In Tirol (78%), Niederösterreich (77%) und der Steiermark (76%) leben die zufriedensten Singles, in Kärnten (62%) ist noch Luft nach oben.

Bei der Partnerwahl sind vor allem die politische Einstellung, Alter und Beziehungsstand relevant. Der Alkoholkonsum spielt neben dem Wohnungsort hierbei keine so große Rolle wie im österreichischen Schnitt.

Unterschiedliche Prioritäten

Interessantes Detail: Den Steirern ist der Musikgeschmack wichtiger als den Oberösterreichern. Letztere wollen lieber sichergehen, dass Verschwörungstheorien abgelehnt werden (30%), für Kärntner hingegen ist das kaum ein Thema (14%). Caroline Erb, Psychologin bei Parship: „Die meisten Singles wünschen sich eine Partnerschaft und haben sehr klare Vorstellungen davon, wie der Partner bzw. die Partnerin sein sollte - das hat Vor- und Nachteile. Sich mit seinen Ansprüchen auseinanderzusetzen ist durchaus empfehlenswert, man sollte dabei allerdings nicht in die Perfektionsfalle tappen und offen für Neues sein.“

