19. – 21. August 2020

Weingut Kollwentz im Hotel Arlberg

Hotel Arlberg, Lech

+43 5583 21 34 0

www.arlberghotel.at

https://www.lechzuers.com/weingut-kollwentz-im-hotel-arlberg/

Buchung unter: info@arlberghotel.at

Der Winzer Andi Kollwentz gilt als Multitalent. Wie kaum ein anderer versteht er es, mit den unterschiedlichsten Rebsorten die Herkunftstypizität der individuellen Leithaberg-Terroirs präzise heraus zu arbeiten. Das Degustationsmenü begleitet der talentierte Weinmacher mit ausgewählten Rieden-Weinen, von Chardonnay bis Blaufränkisch. Bei einer Degustation wie dieser wurde noch jeder Verkoster zum Leithaberg-Liebhaber. Rund um den Besuch des prominenten Winzers wird eine schwungvolle Wanderung angeboten, die sich in Länge und Schwierigkeitsgrad an die Wünsche der Gäste hält. Zu Erholung wird ein Nachmittag des Müßiggangs angeboten, der je nach Wetter und Stimmung im weitläufgen Garten, in den gemütlichen Lounges, auf Picknickplätzen, am kühlen Hausteich, im Außenpool oder im wohlig warmen Spa zelebriert werden kann.

Zwei Übernachtungen mit Halbpension,

inkl. der angegebenen Leistungen, € 100,- Spa Voucher, voller Zugang zum Arlbergspa

und 40 % Ermäßigung auf Greenfee im Golfclub Lech.

Preis für zwei Personen im Superior Doppelzimmer € 950,-