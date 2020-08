Ein Sommerfest in der freien Natur feierte am 16. August 2020 der Musikantenstammtisch-Jauntal in Remschenig bei Bad Eisenkappel.

Eine Wanderung durch die Kupitzklamm mit dem Obmann Albert Schorli und 55 Vereinsmitgliedern war für viele ein besonderes Erlebnis.

Mit dabei war auch die Bezirksobfrau des KBW aus Völkermarkt Fr. Irmgard Dreier.

Bei der Filialkirche St. Margarethen unter dem mächtigen Berg ( Uschowa ) war es dann soweit, wir durften die Kirche besichtigen wo wir auch zwei Marienlieder sangen mit der Musikbegleitung von Jakob Randeu am Akkordeon.

Einen gemütlichen Nachmittag verbrachten wir mit viel Musik, für Speis und Trank sorgte die Fam. Lipusch vlg.Kupitz .

Begrüßen durften wir auch den Bürgermeister der Gemeinde Bad Eisenkappel Herrn Franz Josef Smrtnik, der auch lobende Worte an den Verein gerichtet hat, das wir auch in der Corona Situation weiterhin die Belebung der Volksmusik aufrechterhalten.

Dieser Tag wird uns in schöner Erinnerung bleiben.

Wenn kulturelle Veranstaltungen wieder möglich sind, freuen wir uns auf ein Wiedersehen mit Musik.

Bericht und Fotos MST-Jauntal