Am 02.02.2022 geben sich besonders viele Paare das Ja-Wort. Ein symbolisches Datum gibt der Hochzeit oft mehr Bedeutung und verhindert, dass der Partner den Hochzeitstag vergisst, erklärt ein Paartherapeut. Besonders in Wien, Bregenz und Graz ist die Nachfrage bei Standesämtern groß.



ÖSTERREICH. Die Standesämter kommen den Anfragen gar nicht mehr hinterher. Für einen Mittwoch im Februar sind dieses Jahr auffällig viele Hochzeitstermine schon seit Wochen ausgebucht. Denn die Symbolkraft eines besonderen Datums, wie dem 02.02.2022, verleitet viele Paare dazu, diesen Tag für ihre Trauung zu wählen.

Wien: Mehr als doppelt so viele Termine



69 Hochzeiten sind in Wien für Mittwoch angesetzt. Dabei wurden auch die Kapazitäten der Standesämter erhöht, um der großen Nachfrage hinterherzukommen. Für einen Mittwoch im Februar sind das etwa doppelt so viele wie in vergangenen Jahren.

Masken für Kuss runter

Und das trotz herausfordernder Umstände: Nur eine bestimmte Anzahl an Personen darf an Hochzeiten teilnehmen, für Gäste gilt die 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht. Für den Hochzeitskuss darf das Brautpaar diese ausnahmsweise herunternehmen.

Im Trauungssaal im Standesamt in Wien dürfen nur eine begrenzte Anzahl an Gästen teilnehmen, um den Mindestabstand zu gewähren.

Paartherapeut: "Damit sich der Mann an den Hochzeitstag erinnert"

Wieso der Tag für viele Paare offensichtlich eine große Bedeutung hat, erklärt Paartherapeut Maximilian Schallauer: "Wenn man einen Hang zum Symbolischen hat, gibt ein besonderes Datum einer Hochzeit noch zusätzliche Bedeutung. Dieser Tag kommt nur alle hundert Jahre einmal und gibt dem Ganzen etwas Besonderes." Tatsächlich sind in Standesämtern in ganz Österreich die Termine bereits ausgebucht. Eine große Motivation, ein besonderes Datum zu wählen, sei auch, dass der Partner den Hochzeitstag nicht vergisst, so Schallauer. "Ein Datum zu wählen, dass der Mann danach nicht vergisst, ist tatsächlich bei der Terminwahl wichtig", berichtet er.

In Wien, Bregenz und Graz sind in den Standesämtern die Hochzeitstermine ausgebucht.

Würdest du deine Hochzeit wegen Corona verschieben?

Bregenz und Graz: Hochzeitstermine ausgebucht

Schon seit Wochen sind in Bregenz die Hochzeitstermine für Mittwoch ausgebucht. Maximal sechs Termine können am Tag stattfinden, welche dieses Jahr bereits vergeben sind. Februartage seien laut dem Standesamt allgemein nicht so beliebt, normalerweise erwarte man etwa drei oder vier Hochzeiten maximal. In Graz sind für Mittwoch zehn Trauungen im Standesamt gebucht. Für dieses besondere Datum wurde extra der Trauungssaal im Rathaus geöffnet, welcher ansonsten nur donnerstags bis samstags buchbar ist.

Im Februar 2022 muss weiter mit Maske geheiratet werden. Das hält Paare nicht davon ab, das besondere Datum des 02.02.2022 für ihre Hochzeit zu nützen.

Innsbruck: 22.02.2022 beliebter

In Innsbruck finden am 02.02.2022 gar keine Hochzeiten statt. Zwar habe es eine große Nachfrage nach diesem Tag gegeben, viel größer jedoch war die Nachfrage nach dem 22.02.2022 - ebenfalls aufgrund des besonderen Datums. Darum hat sich das Standesamt dazu entschieden, diesen Tag als Trauungstag anzubieten.

