Die "Trending"-Listen zeigen heuer wieder die wichtigsten Googe-Such-Trends des Jahres.



ÖSTERREICH. Dabei handelt es sich um die Suchanfragen, bei denen es hierzulande in kurzer Zeit das höchste Suchinteresse gab. In den Jahres-Charts der Google-Suche landete 2021 der Begriff "EM" in allen Bundesländern in Österreich auf Platz 1 und löst das "Coronavirus" als meistgesuchten Begriff des Vorjahres 2020 ab.

Dahinter folgt "Corona Österreich" auf dem zweiten Platz und der Comedy Star "Mirco Nontschew" auf Platz 3. Anfang Dezember verstarb Komiker Nontschew, unter anderem bekannt aus dem Kinofilm "7 Zwerge – Männer allein im Wald", überraschend im Alter von nur 52 Jahren. Auf den Plätzen vier bis zehn zeigt der Bundesländervergleich einige Unterschiede.

Hier ein Überblick über das #YearinSearch:

Die Top 10 Google-Suchen in Wien:



EM Corona Österreich Mirco Nontschew bitcoin Kurs Nehammer Squid Game Ethereum Kurs Whatsapp Störung Kurz bitcoin

Die Top 10 Google-Suchen im Burgenland:



EM Corona Österreich Mirco Nontschew erhöhte Gewitterwarnung bitcoin Kurs Regenradar Österreich Ethereum Kurs Deutsche Bundesliga Squid Game Bundesliga

Top 10 Google-Suchen in Niederösterreich:



EM Corona Österreich Mirco Nontschew Nehammer bitcoin Kurs erhöhte Gewitterwarnung Squid Game Australian Open hohe Hitzewarnung Dominic Thiem

Top 10 Google-Suchen in Oberösterreich:

EM Corona Österreich Mirco Nontschew erhöhte Gewitterwarnung bitcoin Kurs Rene Hofer Nehammer Formel 1 deutsche Bundesliga OMV Aktie

Top 10 Google-Suchen in der Steiermark:

EM Corona Österreich Mirco Nontschew formel 1 bitcoin Kurs Karl Nehammer Australian open Valneva Aktie Ethereum Kurs deutsche Bundesliga

Top 10 Google-Suchen in Kärnten:

EM Corona Österreich Mirco Nontschew erhöhte Gewitterwarnung Austria Klagenfurt Bürgermeisterwahl Kärnten 2021 bitcoin Kurs Ethereum Kurs Formel 1 deutsche Bundesliga

Top 10 Google-Suchen in Salzburg:



EM Corona Österreich Mirco Nontschew Nehammer bitcoin Kurs erhöhte Gewitterwarnung Karl Nehammer Biontech Aktie Bundesliga Formel 1

Top 10 Google-Suchen in Tirol:

EM Corona Österreich Mirco Nontschew Nehammer deutsche Bundesliga erhöhte Gewitterwarnung bitcoin Kurs Biontech Aktie Formel 1 Australian Open

Top 10 Google-Suchen in Vorarlberg:

EM Corona Österreich Mirco Nontschew deutsche Bundesliga erhöhte Gewitterwarnung bitcoin Kurs Bundesliga Halloween Magnus Brunner Bregenzer Festspiele

