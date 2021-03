Keine Lockerungen oder Verschärfungen bis Ostern · Bürgermeister Schneeberger: "Impfen für Wiener Neustadt vorziehen!"·Abfallwirtschaft: 20 Hausdurchsuchungen, weitere nicht ausgeschlossen. Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Bürgermeister Schneeberger: "Impfen für Wiener Neustadt vorziehen!"

Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger richtet sich in einer Email an Gesundheitsminsiter Rudolf Anschober (Grüne). Er fordert in jenen Regionen, in denen die Fallzahlen – trotz aller durchgeführter Maßnahmen – hoch sind, rasch Impfaktionen für die Bevölkerung auf freiwilliger Basis durchzuführen.

"Impfen für Wiener Neustadt vorziehen!"

Enns: Cobra-Beamte schossen auf Gasflasche

Wegen einer gefährlichen Situation nach einem Gasflaschen-Brand musste das Einsatzkommando ausrücken.

Enns: Cobra-Beamte schossen auf Gasflasche

Keine Lockerungen oder Verschärfungen bis Ostern

Die Bundesregierung hat am Montag mit Experten, der Opposition und den Landeshauptleuten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Die bisherigen Öffnungsschritte in Vorarlberg bleiben aufrecht. In Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten ändert sich nichts. In der Ostregion sollen weitere Maßnahmen erarbeitet werden.

Regierung verkündet Regionalisierung aber keine Lockerungen

Teilsperre der U2 ab Ende Mai

Bis zum Herbst 2023 dauern die Umbauarbeiten für den vollautomatischen Betrieb der künftigen U5-Strecke zwischen Karlsplatz und Rathaus. Dafür muss die U2 nun in diesem Bereich gesperrt werden.

Teilsperre der U2 ab Ende Mai

Weltwassertag: 60 Prozent unserer Flüsse verfehlen ökologisches Ziel

Jährlich lenkt der Weltwassertag der Vereinten Nationen die weltweite Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Ressource Wasser. Viele Gewässer sind in Österreich gefährdet, darum appellieren Umweltschützer an die Verantwortlichen, sich des Themas gezielt anzunehmen

60 Prozent unserer Flüsse und Bäche verfehlen ökologisches Ziel

Zweite Impfrunde in Schwaz startet am 8. April

Der zweite Teil der Durchimpfung des Bezirks Schwaz wegen der Verbreitung der Südafrika-Mutante startet am 8. April. Die erste Corona-Teilimpfung bekamen 46.000 Schwazerinnen und Schwazer.

Zweite Impfrunde in Schwaz startet am 8. April

Sportunion fordert Corona-Impfung für Vereinstrainer

Es sind klare Perspektiven für den gesamten Vereinssport, die die Sportunion nun von der Bundesregierung fordert. Dafür könne man sich auch Coronatests vorstellen und wünscht sich eine Impfpriorisierung von Sporttrainern in Vereinen.

Corona-Impfung für alle Vereinstrainer

Stöckl: "Die Krise verlangt viel Flexibilität"

Salzburgs Gesundheits- und Spitalsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP) sprach mit den Bezirksblättern Salzburg über seine Erfahrungen aus einem Jahr in der Pandemie.

"Die Krise verlangt viel Flexibilität"

Abfallwirtschaft: 20 Hausdurchsuchungen, weitere nicht ausgeschlossen

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) führt seit vergangener Woche Hausdurchsuchungen bei Unternehmen der Abfallwirtschaft durch. 20 Hausdurchsuchungen wurden in allen Bundesländern, ausgenommen Vorarlberg, Tirol und dem Burgenland, durchgeführt.

20 Hausdurchsuchungen bei Unternehmen der Abfallwirtschaft