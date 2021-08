Supermarktangestellte von Giftspinne gebissen · Feuer in Urlaubsregionen im Süden Europas ·Österreichs Handel ruft zum Impfen auf. Der tägliche Überblick über aktuelle Themen, die Österreich bewegt haben.

Eine 43-jährige Supermarktangestellte wurde gestern Nachmittag beim Einräumen von Obst von einem unbekannten Tier gebissen. Die Supermarktfiliale wurde daraufhin gesperrt.

Feuer in Urlaubsregionen im Süden Europas

Mehr als zehn Menschenleben haben die grassierenden Feuer alleine in der Türkei schon gekostet, aber die Dunkelziffer ist viel höher. Auch in Griechenland, in Italien und am Balkan wütend schwere Brände. Laut Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ein Zeichen der Klimakrise.

NÖ: Hilfe für von Flut geschädigte Betriebe

Von den jüngsten Überflutungen geschädigte niederösterreichische Betriebe können auch auf finanzielle Hilfe der Wirtschaftskammer und der Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) bauen. Bis zu 10.000 Euro an Unterstützung pro Unternehmen sind möglich.

PCR-Testpflicht am Flughafen startet

Wer aus Spanien, Zypern oder den Niederlanden einreisen will, muss ab sofort eine gültigen PCR-Test vorweisen. Sonst drohen 1.450 Euro Strafe. Und: Die PCR-Test-Pflicht könnte laut Minister auch auf andere Destinationen ausgeweitet werden, je nach Infektionsgeschehen in den Urlaubsländern.

"Macht es uns einfach, nachhaltig zu leben"

Die 27-jährige Katharina Rogenhofer war wesentlich daran beteiligt, die Klimaschutzbewegung Fridays for Future nach Österreich zu holen. Im Interview mit der bz-Wiener Bezirkszeitung spricht sie über ihr neues Buch und den Rückhalt, den strengere Klimaschutzmaßnahmen in der Gesellschaft hätten.

Österreichs Handel ruft zum Impfen auf

Österreichs Handel startet eine neue Initiative und ruft alle zur Corona-Impfung auf. Das erklärte Ziel ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu stärken und weitere Lockdowns zu verhindern.

Todesursache des Häftlings geklärt

Wie berichtet, ist in Klagenfurt diese Woche ein Mann im Gefängnis verstorben, während er eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßte. Jetzt steht die Todesursache fest.

Preisanstieg bei Drogeriewaren

Seit Corona sind die Preise für Drogeriewaren und Lebens- und Reinigungsmittel deutlich gestiegen, teilte die Arbeiterkammer (AK) am Dienstag mit. Der Anteil an günstigeren Eigenmarken ist in den heimischen Supermärkten rückläufig.

