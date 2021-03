Von den Pichlbauers aus Hönigsberg, die sich ihren Traum erfüllt haben, zu den drei jungen Alpinisten Lisa Pedrolini (23) aus Nauders, Tobias (22) und Marc (27) Holzknecht aus Längenfeld, die uns auf ihre atemberaubende Klettertour durch die Ötztal Traverse mitnehmen: Meinbezirk.at hat die besten Clips aus einer Woche zusammengestellt. Schau dir an, welche Videos aus deinem Bezirk begeistert haben.

ÖSTERREICH: Friseurmeisterin Gerti Köncz aus Bärnbach war verzweifelt, bis eine findige Idee eine Lösungen in der Krise brachte. Wahrlich findig ist auch Thomas Schuster aus Hollabrunn, er weiß, warum man gerade in Krisenzeiten gründen und investieren sollte. Viel zu lachen gibt's wieder beim Witz der Woche, seht euch an, was Alexandra Schmidt, die Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg, für "Kaliber" auf Lager hat. Lustig geht's jedenfalls im "coronafreien" Video-Tagebuch der 17-jährigen Berni aus der Steiermark zu, aber seht selbst...

Gerti Köncz führt den Existenzkampf der Friseure



Seit die neue Corona-Regelung in Kraft trat, dass für Friseur-Dienstleistungen von den Kunden ein maximal 48 Stunden gültiger Antigentest verpflichtend ist, läuft den Friseuren die Kundschaft davon. Vor allem Männer sind nicht bereit, sich für einen zehnminütigen Haarschnitt testen zu lassen, aber der Kundenschwund verläuft durch alle Altersschichten. Gerti Köncz von Trend-Cut in Bärnbach spricht von einem Existenzkampf und ließ nun vor ihrem Salon einen großen Banner anfertigen.

Naturschützer in Sorge wegen Holz-Schlägerungen



Die Holzhaufen werden immer mehr und höher. Das beunruhigt Besucher des Föhrenwaldes im Bereich der Neunkirchner Laufstrecke. Die Stadtgemeinde Neunkirchen weiß um die Vorgänge im Wald Bescheid. Und auch bei den Siedler Buam stehen Waldarbeiten bevor.

Deutschlandsbergs Schüler tanzen Jerusalema "Dance Challenge"



Man kennt den rhythmischen Tanz "Jerusalema" inzwischen nicht nur aus den Jugend- und Kinderzimmern, der rhythmische Sound hat inzwischen schon zu Auftritten animiert, die vielfach in den sozialen Medien gepostet werden. Auch Schulen aus dem Bezirk Deutschlandsberg haben sich tanzend auf Youtube verewigt.

Pichlbauer: "Regionales liegt einfach voll im Trend"



Mit Pichi's Hofladen hat sich Familie Rinnhofer aus Hönigsberg einen Traum erfüllt. Die Nachfrage nach den Ab-Hof-Produkten ist groß. Den Hof der Familie Rinnhofer vulgo Pichlbauer in Hönigsberg gibt es bereits seit dem Jahr 1711. Sabine und Manfred haben ihre Leidenschaft zur Berufung gemacht und sich mit der Eröffnung ihres Hofladens vor zwei Jahren einen Traum erfüllt. Die Nachfrage nach den Ab-Hof-Produkten der Familie ist groß.

Salzburgs Frauenbeauftragte Alexandra Schmidt erzählt Witze



Heute erzählt dir im Bezirksblätter-Online-TV Alexandra Schmidt, die Frauenbeauftragte der Stadt Salzburg gleich mehrere Witze, die Zündstoff bergen. "Es gibt gute Witze und es gibt schlechte Witze. Richtig gute Witze sind jedoch selten. Doch wann ist er gut und wann ist er sexistisch?", fragt sich die Frauenbeauftragte Alexandra Schmidt, die ermahnt: "Sexistische Witze sind schlecht, weil sie eine benachteiligte Gruppe, wie Frauen abwerten. Echter Sexismus ist nicht lustig. Er wertet ab und macht die Beschimpften klein."

Mit Doris Necker nach Rossatz in der schönen Wachau



Die Gemeinde Rossatz in der Wachau liegt vis a vis von Dürnstein. Der Ort ist geprägt vom Weinbau und dem Obstbau. Rossatz gilt als größte Marillengemeinde Österreichs und des Anbaugebiets der Wachauer Marille. Am Marillenweg informieren Tafeln Wissenswertes über die köstliche Frucht. Neben dem Radweg und den Spazierwegen in der Ebene, gibt es auch anspruchsvolle Wege in die Höhe. Am Welterbesteig Wachau geht es etwa von Hofarnsdorf nach Rossatz. Dabei werden dem Wanderer grandiose Ausblicke vom Seekopf und der Hirschwand geboten.

Warum Thomas Schuster aus Hollabrunn in der Krise gründet



Krisen sind der falsche Zeitpunkt den Kopf in den Sand zu stecken. Jetzt gilt es mutig zu investieren. Thomas Schuster war mit der Filiale seines Landtechnikbetriebs der Zweite, der sich einen Platz im Wirtschaftspark Mistelbach/Wilfersdorf sicherte. Mittlerweile ist der erste Bauabschnitt bis auf eine Unterschrift voll. Der zweite Teil, der 14 Hektar, umfassen soll ist bereits ins Auge gefasst. Fünf Jahre nach dem Spatenstich hat Thomas Schuster die Entscheidung noch keinen Tag bereut. Der Hollabrunner wurde bestens von der Unternehmensgründeragentur riz up sowie der Gemeinde Wilfersdorf unterstützt.

Mit Lisa, Tobi und Marc durch die Ötztal Traverse



Die Gratüberschreitung im Winter, zwischen dem Gamskogl und der Wilden Leck, konnte in den 80er Jahren erstmals von Reinhard Schiestl, 2014 durch Hansjörg Auer und 2021 von den Brüdern Mathias und Vitus Auer gemeistert werden. "Die drei jungen Alpinisten" Lisa Pedrolini (23) aus Nauders, Tobias (22) und Marc (27) Holzknecht aus Längenfeld waren auf den Spuren der Kletterlegenden aus dem Ötztal unterwegs. Nach intensiven Vorbereitungen machte sich das Trio am 02. März 2021 auf den Weg zur wohl anspruchsvollsten Tour in den Hausbergen.

Johann Hansbauer weiß, was Wildtiere jetzt brauchen



Das Rückzugsgebiet der Wildtiere im Bezirk Voitsberg hat sich im letzten Jahr durch viele Spaziergänger und Wanderer stark verkleinert - Bezirksjägermeister Johann Hansbauer will aufklären und zum verantwortungsvollen Handeln in der Natur animieren.

Mit Berni (17) raus aus dem grauen Corona-Alltag



"Coro..., Na und?" Unter diesem provokanten Motto setzt sich das Tagebuch der 17-jährigen Berni – der WOCHE-Leserschaft bereits aus dem vergangenen Sommer als steirischer Ferienscout bestens bekannt – nun fort. Lockdown-bedingt ist der Bewegungsradius auch für Berni sehr eingeschränkt, was daher bleibt, ist die Motivation das Beste aus der Situation zu machen. Auch nach einem Jahr der Pandemie ist das unsägliche C-Wort noch immer in aller Munde. Umso wichtiger ist es daher gerade jetzt, sein Leben coronakonform umzugestalten und dabei aber dennoch Spaß zu haben.

