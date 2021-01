Kalte Temperaturen machen die Situation für obdachlose Menschen auf der Straße noch schwieriger. Deshalb bittet die Caritas: Ruft an, wenn ihr jemanden draußen liegen seht, bei dem ihr nicht wissen, ob er Hilfe braucht. Meinbezirk.at hat alle Kontaktnummern aus allen Bundesländern.

ÖSTERREICH. Als die Streetworker der Caritas bei dem über das Kältetelefon gemeldeten Ort eintreffen, ist auch die Polizei vor Ort. Die Dame spricht kein Deutsch und ist sehr nervös und wirkt eingeschüchtert. Es scheint ihr psychisch nicht gut zu gehen. Eine slowakische Dolmetscherin kann helfen. Per Telefon wird die Klientin ermutigt, in ein Notquartier mitzukommen. Wieder einmal hat das Kältetelefon ein Menschenleben gerettet.

Kältebus in Wien



„In den letzten Tagen gingen doppelt so viele Anrufe beim Kältetelefon ein“, berichtet die Leiterin des Caritas Kältetelefons, Susanne Peter: „Allein am Mittwoch zählten wir mehr als 120 Anrufe – das ist Rekord in diesem Winter. Wir gehen jedem einzelnen Hinweis nach. Die Pandemie stellt uns jedoch vor besondere Herausforderungen. Die eiskalten Temperaturen sind gefährlich." Der Winter ist für obdachlose Menschen die härteste Zeit im Jahr. Die Caritas ist in Wien mit dem Kältebus unterwegs, um sie mit dem Notwendigsten zu versorgen. Die Streetwork-Teams verteilen dicke Jacken, warme Schuhe und winterfeste Schlafsäcke. Letztere können in Tagen wie diesen über Leben und Tod entscheiden. Damit jene, die kein Dach über dem Kopf haben, sicher durch den Winter kommen, hat die Caritas Wien das Kältetelefon unter 01/480 45 53 eingerichtet. Viele Menschen wollen helfen, wissen aber nicht, wie sie sich verhalten sollen. Dank des Kältetelefons kann jeder, der in Wien den Schlafplatz eines obdachlosen Menschen bemerkt, zum Telefon greifen und rasch und unkompliziert helfen.

Paar wohnt in Garderobe von Sportplatz



Ein Paar, das auf der Straße lebt, wird regelmäßig vom Kältebusteam betreut. Für Paare gibt es eine Warteliste. Sie wollen nicht getrennt untergebracht werden und übernachten deshalb lieber in einem Park. Sie wurden bisher von der Caritas mit Schlafsäcken, Isomatten und Lebensmitteln versorgt. Kurz vor Jahreswechsel konnte das Paar nun gemeinsam in ein improvisiertes Notquartier gebracht werden. Ein privater Sportplatz stellt nun seine Garderoben für die beiden als Schlafplätze zur Verfügung. Klaus Schwertner, Geschäftsführender Caritasdirektor der Erzdiözese Wien: „Für obdachlose Menschen ist die Pandemie ein absoluter Stresstest. Und der Winter und Minustemperaturen machen das Leben auf der Straße doppelt hart. Unsere Streetwork-Teams sind seit Beginn der Coronakrise unermüdlich jeden Tag im Einsatz, um zu helfen und Leben zu retten.“

"Niemand soll im Corona-Winter erfrieren"



Wichtig für die Freiwilligen, die am anderen Ende der Leitung die Hinweise entgegennehmen, sind eine genaue Ortsangabe und die Beschreibung der Person. „Unser oberstes Ziel ist, dass auch im Corona-Winter niemand auf Wiens Straßen erfrieren muss. Doch klar ist auch: Wir benötigen mehr denn je Unterstützung, um diese Hilfe aufrecht erhalten zu können. Der Spendenbedarf ist gerade in diesem Jahr enorm, nicht zuletzt, weil heuer eine Vielzahl von Kochgruppen, Spendenaktionen und Benefizveranstaltungen für obdachlose Menschen ausgefallen sind.“ Susi Peter, Leiterin Kältetelefon und Winter-Streetwork: „Natürlich erschwert die Coronakrise unsere Einsätze. Wir können uns bei der Begrüßung nicht mehr die Hand geben. Das war nicht nur ein Zeichen unseres Respekts, sondern das war immer auch ein Test, um zu sehen, wie warm die Hände der KlientInnen sind. Wir geben jetzt auch Tee und warme Suppen aus, damit sich die Personen aufwärmen können.“

Alle Bundesländer im Überblick



Wien - Kältetelefon: 01/ 480 45 53 (0-24 Uhr) - ab November bis Ende April Eisenstadt - Kältetelefon: 0676/ 837 303 22 (8-22 Uhr) - ab November März Steiermark - Kältetelefon: 0676/ 880 15 8111 (18-24 Uhr) - ab 16. November Kärnten - Kälte-Hotline: 0463/39 60 60 (18-6 Uhr) - ab 1. November Tagesstätte Eggerheim: 0463/ 555 60 37 (8-18 Uhr) Salzburg - Kältetelefon: 0676/ 848 210 651 (0-24 Uhr) - Anfang November bis Ende März Tirol - Kältetelefon: 0512/21 447 (0-24 Uhr) Vorarlberg - Caritas Center Feldkirch: 05522/ 200 1700 (8-12 und 13-16 Uhr). Notschlafstelle am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/ 200 1200 (16.30 - 8 Uhr). Caritas Café 05522/200 1570 Mo-Fr 8.30-14 Uhr, Sa 8.30-12 Uhr Oberösterreich - In Linz kümmert sich im Auftrag des Magistrats der Verein B37 um das Streetwork. Kontakt: Verein B37, Telefon: 0732/77 67 67-560, E-Mail: kaelteschutz(at)b37.at Niederösterreich - Die Obdachlosenbetreuung in St. Pölten obliegt der Emmausgemeinschaft, die auch Notschlafstellen anbietet. Kontakte von Wohnungslosen-Einrichtungen unter: www.netwo-noe.at

Wichtige Infos



In akut lebensbedrohlichen Situationen oder bei Gesundheitsgefährdung ist daher unbedingt die Rettung unter 144 zu verständigen.