Wie die britische Daily Mail berichtet soll eine 68-jährige Auslandsösterreicherin bei einem Haiangriff ums Leben gekommen sein. Das Unglück ereignete sich in Sharm El-Sheikh in Ägypten.

ÖSTERREICH. Im ägyptischen Badeort Sharm El-Sheikh dürften sich furchtbare Szenen abgespielt haben. Eine 68-jährige Auslandsösterreicherin – sie soll mit einem Ägypter verheiratet gewesen sein – wurde bei einer Haiattacke tödlich verwundet.

Bei dem Tier soll es sich um einen grauen Hai gehandelt haben. Diese werden gut zwei Meter lang.

Das berichtet die britische Tageszeitung Daily Mail online. Demnach soll sie im Meer geschwommen sein, als ein grauer Hai ihr in Arm und Bein biss. Die Spezies wird zwei Meter lang. Andere Touristen beobachteten die Szene. Die Österreicherin war demnach plötzlich von einer Blutwolke umhüllt und schrie.

Starb an Schock

Wie Daily Mail berichtet, soll die Österreicherin noch ans Ufer zurückgeschwommen sein. Ein russisches Medienhaus vor Ort beschrieb, dass der Pensionistin Arm und Bein abgerissen wurde. Die Menschenmenge dort rief um Hilfe, die auch kam – leider vergebens.

Die Frau wurde zwar notfallmedizinisch versorgt, verstarb jedoch am Weg ins Krankenhaus an einem Schock. Laut Daily Mail sollen die Badebuchten in dem Gebiet nun drei Tage lang gesperrt sein.

