Telefonbetrügerin verleitet 57-Jährige zum Installieren einer Software und zum Überweisen von viel Geld.

BEZIRK EFERDING. Per Telefon nahm eine bislang unbekannte Anruferin vergangene Woche mit einer 57-Jährigen aus dem Bezirk Eferding Kontakt auf. Sie rief mehrmals an und überzeugte die Frau, eine Software auf ihrem PC zu installieren. Durch diesen Trick erhielt die Betrügerin Zugriff auf den PC der Dame und veranlasste die 57-Jährige am 7. Jänner schließlich zum Überweisen einer vierstelligen Bearbeitungsgebühr. Das Geld wurde auf ein deutsches Konto überwiesen, insgesamt wurden noch drei weitere Überweisungen durchgeführt. Die Frau wurde um einen fünfstelligen Eurobetrag geprellt.