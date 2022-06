Ein Datum für die 14. Bundespräsidentschaftswahl im Herbst steht nun fest. Am 9. Oktober sollen Österreicherinnen und Österreicher ihren nächsten Bundespräsidenten wählen.

von Maria Jelenko-Benedikt und Julia Schmidt

ÖSTERREICH. Die 14. Bundespräsidentenwahl in Österreich wird im Herbst stattfinden. Nun ist dafür auch schon ein Datum fixiert: Am Sonntag, 9. Oktober, soll Österreich seinen neuen Präsidenten wählen. Das bestätigt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einem Tweet: "Alle sechs Jahre wird das österreichische Staatsoberhaupt gewählt. Die Bundesregierung ist für die Planung und Durchführung dieser Wahl verantwortlich und hat den Wahltermin mit 9. Oktober 2022 festgelegt."

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen hatte im Mai mitgeteilt, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Auch der Wiener Arzt und Simmeringer Bezirksrat Marco Pogo möchte für das Amt kandidieren.

ÖVP in Unterstützung Van der Bellens gespalten

Nach der Bekanntgabe Van der Bellens zur Wiederkandidatur hat die ÖVP beschlossen, keinen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken, aber auch eine formelle Unterstützung des Präsidenten zur Wiederwahl abgelehnt. Anders als die Bundespartei unterstützen jedoch die Steirische sowie die Tiroler Volkspartei die Wiederwahl von Van der Bellen.

Dominik Wlazny, alias Marco Pogo, Musiker, Arzt, Kabarettist und Vorsitzender der Bierpartei Österreich, wird ebenfalls zur Wahl antreten. Auch der Steirer Gerald Grosz wird im Herbst in den Ring steigen, um mit Alexander Van der Bellen, Marco Pogo von der Bierpartei und voraussichtlich einem Kandidaten oder einer Kandidatin der FPÖ um das Amt des Bundespräsidenten der Republik Österreich zu rittern.

Direkte Wahl

Die Bundespräsidenten werden in Österreich seit 1951 von der Bevölkerung in direkter Wahl bestimmt. Grundlage dafür ist das Bundespräsidentenwahlgesetz. Als gewählt gilt derjenige Kandidat, der mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen kann. Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat diese Marke, wird eine Stichwahl mit den beiden stimmenstärksten Kandidaten des ersten Wahlganges durchgeführt.

