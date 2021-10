Der Parlamentsklub der ÖVP hat Montagabend Sebastian Kurz in einer geheimen Abstimmung einstimmig zum Klubchef gewählt.

ÖSTERREICH. August Wöginger wurde ebenfalls einstimmig zum ersten Klubobmann-Stellvertreter gewählt, teilte die ÖVP in einer Aussendung mit. "Wir werden gemeinsam mit ganzer Kraft für die Menschen in Österreich arbeiten", so Kurz und Wöginger nach der Wahl im ÖVP-Parlamentsklub.

Kurz wird am Donnerstag angelobt

Kurz wird am Donnerstag als Abgeordneter angelobt. Im Vorfeld der Sitzung waren keine kritischen Stimmen gegenüber dem Parteichef, der wegen Korruptionsvorwürfen nun ins Parlament wechselt, zu hören. Kurz sei in den vergangenen Jahren als Kanzler ein "verlässlicher Partner" für die Wirtschaft gewesen, sagte etwa Wirtschaftskammer-Generalsekretär und Mandatar Karlheinz Kopf.

Jetzt habe Kurz "richtigerweise" einen "Schritt zur Seite" gesetzt, um den "Druck rauszunehmen". Es werde ein "sehr respektables Ergebnis" für ihn als Klubchef geben, prognostizierte Kopf am Beginn der Sitzung. Auch Vertreterinnen des ÖVP-Regierungsteams waren zur Sitzung gekommen, darunter auch der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg.

Der ÖVP-Skandal - die Chronologie 6. Oktober: Hausdurchsuchungen in Kanzleramt und ÖVP-Zentrale *Brisante Chatprotokolle tauchen auf *Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Sebastian Kurz und insgesamt neun enge Mitarbeiter. Es gilt die Unschuldsvermutung *Die Vorwürfe lauten auf Verdacht der Untreue, Bestechlichkeit, Bestechung *Das Strafmaß beträgt bis zu 10 Jahre Haft7.Oktober: Grüne entziehen Kurz das Vertrauen *Sondersitzung im Nationalrat *Opposition unterstützt Misstrauensantrag 13.30 Uhr: Kogler trifft Bundespräsident Van der Bellen 16 Uhr: Sebastian Kurz bei Van der Bellen 17 Uhr: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner in der Hofburg8. Oktober: Die ÖVP steht geschlossen hinter Kurz Ohne Kurz werde die Partei nicht in der Regierung bleiben, so der gemeinsame Tenor. Man wolle die Koalition mit den Grünen fortführen



*Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt weitere Gespräche



*Grüne beharren auf neuen Kanzler



9. Oktober: Kurz will im Amt bleiben

*ÖVP lehnt Vorschlag ab, vor Misstrauensantrag das Budget in trockene Tücher zu bringen.



*Die Fronten verhärten sich



10. Oktober: Kurz gibt seinen Rücktritt bekannt



*19 Uhr: Der Kanzler erklärt Rücktritt und gibt seinen Nachfolger, Alexander Schallenberg, bekannt



*19.30 Uhr: Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärt die Regierungskrise für beendet



