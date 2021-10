EFM Versicherungsmakler feierten mit über 400 Gästen in Schladming ihr 30-jähriges Bestehen. Das 1991 gegründete Unternehmen verfügt über 75 Standorten und mehr als 420 Mitarbeitern. Mit seinen 90 Franchiseunternehmern betreut der Makler rund 120.000 Kunden.

400 Gäste in Schladming

In Schladming feierten rund 400 Gäste das Jubiläum bei Gala-Dinner und sportlichem Teambuilding-Wettbewerben. Neben den Franchise-Partnern gratulierten, Arno Schuchter, Vorstand Generali Versicherung, Werner Panhauser, Vorstand Helvetia Versicherung, Gerhard Heine, Vertriebsleiter Wiener Städtische Versicherung, Klaus Riener, Vertriebsleiter Zürich Versicherung sowie Herbert Kaiser, Landesdirektor UNIQA. Ebenso unter den Gratulanten war der Inhaber der Unimarkt-Gruppe und Präsident des Österreichischen Franchiseverbandes Andreas Haider sowie viele zahlreiche Ehrengäste. Laura und Viktoria Graf übergaben einen Geschenks Korb von der Servicezentrale an ihren Vater und Unternehmensgründer Josef Graf.

Der Vorsitzende der Österreichischen Versicherungsakademie und ehemaliger EFM Aufsichtsrat, Gerhard Veits informierte über Interessante Deckungsprozesse, der ehemalige EFM Prokurist und Versicherungsspezialist Ewald Maitz über die Judikator zum Kleingedruckten in der Haft- und Unfallversicherung sowie EFM Klientenanwalt Dr. Walter Niederbichler über die richtige Erb- und Nachfolgeregelung. Mit Vorträgen rund um mentale und innere Gesundheit setzt die EFM regelmäßig Schwerpunkte. Mentaltrainer Jörg Zwicker gab Tipps wie man Ziele sowohl im Beruf und in der Freizeit vereinen kann und der ehemalige Leistungssportler Hubert Gantiroler empfahl wie man mittels mentaler Stärke seine Grenzen überwinden kann, aus den Erfahrungen als Weltrekordhalter im 24 Stunden Berglauf und 12-Stunden Höhenlanglauf. Markenstratege Michael Brandtner gab den Experteneinblick, was alte Marken von Start-up-Micromarken lernen können. Auflockernd leitete Kabarettist Max Mayerhofer durchs Programm und Kunstflug Spezialist Daniel Seidl führte mit seinem Gleitschirm spektakuläre Manöver und eine perfekte Landung vor.