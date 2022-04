Zwei neue KunstbotschafterInnen aus Kärnten stellen sich bei der 7. Ausstellung in der Kärntner Kunstbotschaft in der Goriška Brda vor!

Nach einer Kulturfahrt durch Friaul ist man dann bei der Vernissage dabei!

Kulturfahrt und Ausstellungseröffnung – mit den KünstlerInnen Christa Fuchs und Ralf Ortner – bietet bewegungINkultur am 6. Mai 2022!





Im Rahmen der kulturellen und künstlerischen Beziehungen im Alpen-Adria-Raum ist die Galerie für Kärntner Künstler im Weingut Moro in Vipolže als beachtete internationale künstlerische Plattform etabliert. Derzeit ist noch bis Anfang Mai die Ausstellung "Wind und Wellen" von Marlis Lepicnik zu sehen. Um die nächste Begegnungsveranstaltung am 6. Mai mitzuerleben wird ein Bus von Klagenfurt geführt, wobei auf dieser Kulturfahrt die eindrucksvolle Burg Ragogna über dem Tagliamento und das Weingut Perusini mit dem einmaligen Foucault Turm samt Pendel besichtigt wird.

Die Eröffnung der Ausstellung „Kunst in den Hügeln – Umetnost na Brdih – Arte nel Collio“, die dann bis Ende Juni zu sehen sein wird, erfolgt durch den Bürgermeister der Gemeinde Brda und Vertretern des Landes Kärnten und der Stadt Klagenfurt und findet

am 6. Mai 2022 um 16 Uhr in SLO - 5212 Brda, Vipolže 62, statt!

Weitere Informationen über bewegunginkultur@gmail.com bzw. +43650 8780 335.