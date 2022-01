Die Handball EM, die Formel 1 und vielleicht die ÖFB-Teilnahme bei der Fußball-WM. Das sind die Highlight im Sportjahr 2022.



ÖSTERREICH. Noch ist die Teilnahme des ÖFB-Teams an der Fußball-Weltmeisterschaft im November und Dezember noch offen. Die rot-weiß-rote Auswahl muss im März ins Play-off, und Wort warten spannenden Gegner: Zunächst geht es gegen Wales und im Erfolgsfall auch noch gegen Schottland oder die Ukraine.

Champions-League im März

Mit den Achtelfinalspielen von Red Bull Salzburg im Februar und März gegen Bayern München in der Champions League gibt es auch im Fußball-Europacup früh im Jahr Leckerbissen mit heimischer Beteiligung.

Frauenfußball-EM in England (6. bis 31. Juli)

Das Turnier beginnt für das österreichische Team von Trainerin Irene Fuhrmann mit einem Knüller. Im Eröffnungsspiel des um ein Jahr verspätet gespielten Turniers geht es im Old Trafford von Manchester gegen Gastgeber England. Weitere Gruppengegner sind Norwegen und Nordirland.

Handball-EM der Männer (13. bis 30. Jänner)

Das ÖHB-Team mit dem wiedergenesenen Nikola Bilyk trifft in der Vorrunde in Bratislava auf Polen, Deutschland und Belarus.

Formel 1 (20. März bis 20. November)

Es wartet eine Rekordsaison mit 23 Rennen. Los geht es für Weltmeister Max Verstappen und Co. in Bahrain, das Finale steigt in Abu Dhabi. In Spielberg ist die Motorsportkönigsklasse am 10. Juli zu Gast.

MotoGP in Spielberg (21. August)

Die Motorrad-WM macht erneut in der Steiermark Station.

Vienna City Marathon (22. April)

Der VCM ist für Hobbysportler ein Fixpunkt im heimischen Kalender.

Ironman Austria in Klagenfurt (3. Juli)

Auch der Ironman geht 2022 wieder an den Start.

Radrundfahrt und Tennis

Ebenfalls solle es im Juli nach zwei Jahren Pause wieder eine Österreich-Radrundfahrt geben.

Im Herbst kommen in Wien und Linz auch wieder die Tennisfans voll auf ihre Kosten.