Der ÖSV-Star Kriechmayr gewinnt das Abfahrtsspektakel in Wengen. Der Doppel-Weltmeister verwies Beat Feuz und Dominik Paris auf die Plätze und feierte nach 2019 seinen zweiten Sieg am Lauberhorn.

ÖSTERREICH. Vincent Kriechmayr, der aufgrund einer Corona-Infektion noch vor wenigen Tagen um die Teilnahme gezittert hatte, gewann den Abfahrtsklassiker in Wengen! Zehntausende Fans sorgten für ein Spektakel.

Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS / picturedesk.com

Zweiter Sieg

Vincent Kriechmayr sorgte auf dem Weg zu seinem ersten Saisonsieg sfür eine spektakuläre Aufholjagd. Bei der ersten Zwischenzeit hatte Kriechmayr noch eine halbe Sekunde Rückstand, doch je länger er unterwegs war, umso besser kam der Doppelweltmeister in Fahrt.Der Oberösterreicher Kriechmayr gewann zum zweiten Mal nach 2019 in Wengen.

Covid-Infektion

Eigentlich hätte der Oberösterreicher in Wengen gar nicht am Start stehen dürfen. Nach seiner Covid-Infektion hatte er die beiden offiziellen Trainingsläufe verpasst, die Teilnahme an einem Training ist aber Voraussetzung für einen Start.

