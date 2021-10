Der FC Sauzipf, der heuer nach Corona-Mühen einen fulminanten Schilcherlauf mit rund 1.200 Teilnehmern hingelegt hat, versteht es Feste zu feiern. Und Obmann Wolfgang Gaich & Co. wissen, welchen Wert derartige gesellige Zusammenkünfte haben. So war es klar, die Fünfziger-/Sechziger-/Siebziger-/Achtziger-Konstellation an Geburtstagen einer besonderen Feier zu unterziehen. Wie nicht anders zu erwarten: in sportlich anspruchsvoller Form.

Treffpunkt für alle Wanderlustigen war am vergangenen Samstag der Schlossplatz. „Wir haben die prägnanten Daten nicht vergessen“, animierte Wolfgang Gaich die Mitglieder, die „runden“ Geburtstagskinder lautstark hochleben zu lassen. „Ihr gehört ja bereits zu unserem Inventar“, bedankte er sich bei Alfred Kroyß (80), Franz Zettl (70), Martin Gollob (60) und Christian Kümmel (50) für deren Engagement für die rosarote Bewegung.

Auf das erste feuchte Annäherung an die Aufgabe folgte tatsächlich Bewegung: Der rund drei Dutzend starke Tross setzte sich in Bewegung. Fernziel war der neue Buschenschank Oswald-Trapl in Lestein. Es wäre aber nicht der FC Sauzipf, hätte er nicht auch ein Nahziel im Blickfeld gehabt. Kurz entschlossen steuerte der Pulk das neue Einfamilienhaus von Mitglied Christian Spieler in Grünbaumgarten an, um einen Tankstopp zu machen und das geschaffene Domizil ausreichend zu bewundern.

Beim Oswald-Trapl angekommen, wartete die nächste Herausforderung: Fabian Bayr, Juniorchef des Hauses, steht gerade in seiner Sauzipf-Probezeit. Es hing also von dessen Wohlverhalten ab, ob es demnächst zu einer Aufnahme in den Klub kommen wird. Wer die Sauzipfler kennt, weiß um die intensiv-lange Begutachtungszeit an diesem Abend.