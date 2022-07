Themenfahrten – so nennen sich die Passagen mit dem Flascherlzug zu einem bestimmten Schwerpunkt. Das Jahr 2022 ist reich an solchen Ausfahrten, in Summe kommen an die sechzig Stück zusammen. Ganz besonders wird im heurigen Jahr der 130. Geburtstag der Stainzer Bahn in den Mittelpunkt gerückt, die entsprechende Feier steigt vom 8.-10 Juli.

Vor dem Eisenbahnerfrühstück (15. Juli), dem Familientag (23. Juli), dem Kinderbasteln im Zug (24. Juli) und Aktiv durch das Schilcherland (30. Juli) bildete das Sängertreffen in Zusammenarbeit mit „StainZeit“ am vergangenen Samstag den Auftakt der Juli-Session. Soll heißen: Es wurde gesungen und – zum Teil – auch gespielt. „Singen ist fixer Bestandteil unseres Programms“, verwies „StainZeit“-Frontmann Peter Nöhrer auf die monatlichen „Offenen Singen“ im Schilcherlandhof.

Treffen der HTL-Absolventen

Während das Sängertreffen bei der Vormittagsfahrt abrollte, beherrschte am Nachmittag das 45-Jahr-Treffen der Absolventen der HTL-Ortweinplatz das Geschehen. „Diesmal war Stainz an der Reihe“, verriet Organisator Arno Rettenbacher aus Kirchbichl, dass alle fünf Jahre ein anderer Ort als Location dient. „Es gibt immer viel zu erzählen“, bestätigten Franz Kien (Tschechien) als weitest und Karl Herunter und Harald Florian-Schaar (beide Stainz) als nächstangereiste Teilnehmer.