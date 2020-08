Eine Tasse Stainzer Kaffee, ein gutes Glas Wein aus der Region Schilcherland Eibiswald-Wies, dazu verschiedene Handarbeiten und Köstlichkeiten unserer Bauern: Beim Hobbykünstlermarkt vor dem Lerchhaus Eibiswald ist am 1. September-Wochenende Gustieren angesagt. Natürlich mit Sicherheitsabstand und unter Berücksichtung der Covid-19-Bestimmungen!

(jf). Sommer & Hobbykünstler! So reimt sich das vom 4. bis 6. September in Eibiswald zusammen. Herbert Sommer bereitet Hobbykünstlern aus der Region eine Bühne. Wegen Corona findet die Veranstaltung zum ersten Mal nicht wie gewohnt im sondern vor dem Lerchhaus statt. „Mit dem nötigen Sicherheitsabstand und Einhaltung der Covid-19-Bestimmungen“, verspricht der Organisator.

Die Palette reicht von A wie Alpakaprodukte über Keramik, Ton, Schmuck, Textilien, Kerzen, Holzspielzeug, Patchwork, Glaskunst, Mosaik, Vogelhäuschen, handgeschöpfte Seifen und Drechselarbeiten, Naturkosmetik bis Z wie Zirbenprodukte. Bäuerliche Erzeugnisse wie Brot, Spezialgebäck, Teemischungen, Kürbis- und Imkereiprodukte werden ebenfalls angeboten.

Die Eibiswalder „Blütenzauberin“ Hildegard Kröll wird die Tische und Künstlerbar, wo es auch Stainzer Kaffee, Weine von Winzern der Region sowie frischen Sturm gibt, sommerlich erblühen lassen. Der 1. Hobbykünstlermarkt VOR dem Lerchhaus hat am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet!