Deutschlandsberg zählt, was Riesenostereier betrifft, zu den Pionieren. Bereits vor einem Vierteljahrhundert zog sich das erste Ostersymbol im Format von 8,4 Meter Höhe und 3,6 Meter Breite die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu. Von seiner Größe her ist das Ei bis heute gleich geblieben, dafür hat sich das äußere Erscheinungsbild Jahr für Jahr verändert: 60 Quadratmeter verwandelten sich stets in ein ganz besonderes Design! "Das Jubiläums-Osterei wird am Samstag, dem 9. April 2022, im Rahmen einer Live-Performance gestaltet", kündigt VizebürgermeisterAnton Fabian an. Unter dem Motto „Painting up the egg“ lassen sich die beiden bekannten Künstler Heinz Aschenbrenner aus Innsbruck und Gilbert Kleissner aus Graz bei ihrer Arbeit zusehen. Los geht's um 15 Uhr!