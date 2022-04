Große Palmbuschen gehören bei der Landjugend Eibiswald schon seit Jahrzehnten zur Tradition. In den vergangenen zwei Jahren gab es aus bekannten Gründen eine Unterbrechung. „Da haben wir kleine Palmbuschen gebunden und für eine freiwillige Spende abgegeben“, sagt Michael Kogler, der seit 2019 Obmann der Landjugend Eibiswald ist.

Heuer war wieder alles wie in alten Zeiten. Einen 28 Meter (!) langen und mit viel Buchs- sowie Segensbaum geschmückten Palmbuschen schleppten am Sonntag die Burschen der Landjugend Eibiswald zur Weihe durch Pfarrer Guido Martirani bei der Mariensäule. Mit vereinten Kräften von 28 Leuten konnte diese Schwerarbeit gestemmt werden. Sogar die Marktmusikkapelle Eibiswald war angetreten, um die Feier und später auch den Sonntagsgottesdienst zu umrahmen.

Die versammelten Menschen schwenkten die Palmzweige und freuten sich über die neue Normalität, die durch das Zusammenkommen und Miteinanderfeiern deutlich spürbar wurde. Nach der Segnung packten die männlichen Landjugendmitglieder erneut an, um den Palmbuschen zu den festlichen Klängen der Marktmusikkapelle Eibiswald in den frühlingshaften Pfarrhofgarten zu tragen, wo unter freiem Himmel die Heilige Messe zelebriert wurde. Im Anschluss daran wurde das 28 Meter lange Prachtexemplar vom Gasthaus Schindler in St. Oswald ob Eibiswald ersteigert und von der Landjugend noch am selben Tag zugestellt.

Gemeinsames Palmbuschenbinden beim Ehrenfranzl

In so einem stattlichen Palmbuschen steckt natürlich nicht nur sehr viel Arbeit, sondern auch jede Menge Material. „Am Donnerstag und Freitag haben wir aus allen Teilen der Marktgemeinde Eibiswald das Holz zusammen geführt“, erzählt Obmann Michael Kogler. Vereinzelt mussten die Sammler dabei von den Bauern erfahren, dass es beim Palmholz heuer leider Einbußen gegeben habe. „Am Freitag haben wir am Hof der Familie Gril vulgo Ehrenfranzl in Aibl auch mit dem Binden des Palmbuschens begonnen und diese Tätigkeit am Samstag abgeschlossen.“

Osterhasenparty in Eibiswald

Unter der Pandemie haben auch die sozialen Kontakte in der aktuell 54 Mitglieder:innen zählenden Landjugend Eibiswald etwas gelitten. Umso mehr freut man sich, mit den Aktivitäten jetzt endlich wieder durchstarten zu können. So geht es bereits am Ostersonntag, dem 17. April, auf dem Parkplatz vor dem Festsaal Eibiswald rund. Unter dem Motto „Hasta la Easter“ wird ab 20.30 Uhr Osterparty gemacht.

Und es dauert nicht mehr lange, bis am Dorfplatz Feisternitz von der Landjugend Eibiswald der Maibaum aufgestellt wird.