Das Kürzel MINT steht für die Unterrichtsfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, die Industriellenvereinigung, die Wissensfabrik und die Pädagogische Hochschule Wien haben es sich zum Ziel gesetzt, diese Fächer mit einer speziellen Aufmerksamkeit zu versehen. Herausgekommen ist das MINT-Gütesiegel, das einer Schule die besonderen Anstrengungen auf diesem Gebiet attestiert.

Worum geht es beim Projekt? „Das Interesse für den Sachunterricht soll geweckt werden“, verweist Minister Heinz Faßmann auf die Vielzahl an naturwissenschaftlichen, biologischen und technischen Themen zum aktuellen Lehrplan. Lebendig, spielerisch und leicht verständlich gelten als Zielsetzung in der Herangehensweise. „Es geht um die elementare Logik des Programmierens“, sieht das Programm einen Schwerpunkt im Erkennen von Problemen und deren Lösungen.

Seit Anfang November ist die Volksschule Stainz Trägerin des MINT-Gütesiegels. „Eine explizite Überreichung hat es nicht gegeben“, ist Direktor Christian Kümmel froh, dass der Antrag aus dem Herbst nunmehr positiv beschieden wurde. Bereits im Herbst wurden etliche Vorhaben im Rahmen der Studios und des Unterrichts umgesetzt. Im Banne der Corona-Beschränkungen muss das Projekt nun leider zurückgefahren werden.

Ganz wichtig für das Kernteam mit Daniela Langmann und Heidi Six: Sowohl Mädchen als auch Buben haben Zugang zu den Übungen. Für jede Klasse gab es monatlich eine Forscherkiste, in denen Teilbereiche wie Magnetismus, Wasser, Wärme oder Kälte im Mittelpunkt standen. Ganz entscheidend für die technische Betätigung war dabei die Initiative Lego We Do 2.0, der sich die Schüler im „Peer Learning“ (Kleine lernen von Großen) angenähert haben. Im Lehrerteam herrschte große Freude, wenn die Schüler einen selbst gebastelten Roboter programmierten und ihn derart in Bewegung setzten.

Im Schulentwicklungsplan sind für heuer Geometrie und naturwissenschaftliches Forschen festgeschrieben. Das bis 2023 laufende MINT-Gütesiegel, das eine Bereicherung auch für das Lehrerteam darstellt, kann gleichermaßen als Bestätigung und Qualitätsnachweis für die Volksschule angesehen werden.