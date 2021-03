STAINZ. - Der Internationale Tag der Frauen ist bereits vorbei. Für das Zentrum für Ausbildungs-Management (zam Steiermark) ist das einmalige Hinschauen auf Probleme von Frauen aber ohnehin nicht der richtige Zugang zu diesem Thema. Vorsitzende Elisabeth Grossmann, Geschäftsführerin Renate Frank und ihr Team wollen das ganze Jahr über für arbeitssuchende und auf Qualifizierung ausgerichtete Frauen da sein. Zur Orientierung: zam Steiermark ist eine von Arbeitsmarktservice und Land Steiermark im Jahr 2010 gegründete Einrichtung.

Ingeborg Krainer ist Leiterin der Außenstelle Deutschlandsberg. „Es geht um bedarfsgerechte Lösungen für ausbildungsinteressierte Frauen und Unternehmen mit Personalbedarf“, umreißt die Leiterin die Zielsetzung ihrer Organisation, in der die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Vordergrund steht. Die Ermutigung zum beruflichen Aufstieg steht ebenso im Fokus der Bemühungen wie die Existenzsicherung, die Erweiterung des Berufswahlspektrums und die Ausarbeitung von maßgeschneiderten Bildungsplänen. Zam Steiermark sieht sich als Schnittstelle zwischen Frauen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Fachliche Qualifizierung

Bei Natalie Steinbauer und den Stainzer CDM Incoming Wein- und Genussreisen Steiermark von Claudia Dunst-Mösenlechner wurde nun eine berufliche Partnerschaft Wirklichkeit. „Der Bürojob war nicht so ganz meins“, suchte Steinbauer eine neue Orientierung, die in Richtung Kontakt mit Menschen abzielte. Umgekehrt suchte Claudia Dunst-Mösenlechner eine personelle Verstärkung, nachdem ihr Ehemann Günter in Richtung Ruhestand verloren ging. In dieser Konstellation bot sich zam Steiermark als ideale Lösung an, Natalie Steinbauer genießt nun eine Ausbildung zur Reisebüroassistentin und Eventmanagerin.

„Das ist eine vielfältige Aufgabe“, wird die 35-Jährige Schritt für Schritt in das Erstellen von Angeboten, die Durchführung von Buchungen und die Organisation von Packages eingeführt. Reiserecht, Veranstaltungen in der „Hofer Mühle“ und Begleitung von Touren und Segway-Fahrten zählen ebenso zu ihrem Aufgabenbereich. „Wir helfen mit, die Region touristisch besser aufzustellen“, finden die beiden, dass heimische Initiativen im Rahmen des nun entstehenden Großverbundes ohne Stützpunkt in Stainz wertvoll sind. Die Zusammenarbeit, die für Natalie Steinbauer eine maßgeschneiderte Ausbildung mit Option auf ein Dienstverhältnis und einen Leistungsbezug samt Stipendium und für die Unternehmerin eine Personalkostenreduktion, die Übernahme der Qualifizierungskosten und die steuerliche Absetzung von Unternehmensbeiträgen umfasst, ist auf ein Jahr festgelegt.

Motivation ist auf beiden Seiten ausreichend vorhanden, was jetzt noch zur vollen Entfaltung – alle Unterlagen für den Start sind vorbereitet - fehlt, ist die Reduktion der Corona-Einschränkungen.