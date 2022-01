Am Dreikönigstag, dem 6. Jänner lud die FF Wildbach zu ihrer Wehrversammlung ein. Aufgrund der herrschenden Coronamaßnahmen wurden die Kameraden in das Rüsthaus in Wildbach eingeladen.

In der Fahrzeughalle, wo auch die Abstände gut eingehalten werden können, konnte HBI Gert Kleindienst als Ehrengäste seitens des Bereichsfeuerwehrverbandes BR. Karl-Heinz Hörgl, Bürgermeister Mag. Josef Wallner, sowie Ortsteilvertreter Hannes Schmuck, willkommen heißen. Im Totengedenken wurde an den erst kürzlich Verstorbenen Mitglied Josef Freidl gedacht.

Dem Bericht des Kassiers LM d.F. Patrik Sprinz war eine korrekte Kassaführung zu entnehmen, welche durch Antrag der Rechnungsprüfer die einstimmige Entlastung erteilt wurde. Zu neuen Kassaprüfern wurden OFM Stefan Sommer, HFM Reinhold Hackl und OFM Hannes Fuchshofer bestellt.

Schwieriges Jahr

HBI Gert Kleindienst verwies coronabedingt auf ein sehr schwieriges Jahr 2021 welches, keine Veranstaltungen erlaubte. Allerdings musste die FF Wildbach doch zu einigen Einsätzen ausrücken. Auch wurde bestmöglich geübt. Als wohl der schwierigste und größte Einsatz war der Brand des ECO Werkes in Wernersdorf bei Wies, wo wohl alle beteiligte Kameraden vor eine der größten Herausforderungen in der jüngsten Zeit standen.

Neben den Brandeinsatz und 32 technischen Einsätzen wurden in Summe inkl. Übungen und sonstigen Tätigkeiten im Jahr 3.445 Stunden für die Sicherheit der Allgemeinheit aufgewendet.

Erfolgreich war auch die Jugendarbeit mit 369 Stunden, wobei die Jugendlichen Abzeichen in Bronze, Silber und Gold nach Hause holen konnten.

Falls die Coronamaßnahmen es zulassen, wird heuer wieder das traditionelle Schmankerlfest auf den Terminkalender stehen.







Angelobungen, Beförderung & Ehrungen

In einem kurzen Festakt wurden PFM Michael Sulzbacher, und PFM Christopher Pototschnik angelobt, sowie Markus Schmidt zum FM befördert.

Mit dem Verdienstkreuz des Bereichsfeuerwehrverbandes Stufe I wurden OLM Karl Fauland, HLM Franz Amreich, sowie OLM d. F. Gerhard Koinegg geehrt.

Mit dem Verdienstkreuz der Stufe II wurden HBI Gert Kleindienst und HLM Andreas Steirer ausgezeichnet.

Das Verdienstzeichen für 40 Jahre ersprießliche Tätigkeit in der Feuerwehr wurde an HFM Franz Lipp überreicht.

Neuwahl des Kommandos

Der nächste Tagesordnungspunkt bildete die Wahlversammlung, bei der das Kommando neu gewählt werden musste und BR.Karl-Heinz Hörgl die Wahlleitung übernahm. Erfreulicherweise wurden Kommandant HBI Gert Kleindienst und dessen Stellvertreter OBI Andreas Herk wieder einstimmig gewählt.

BR.Karl-Heinz Hörgl verwies in seiner Ansprache auf die große Verantwortung, welche das Kommando in der heutigen Zeit zu tragen hat. Er dankte für die Leistungen der KameradInnen und bat die KameradInnen weiterhin hinter dem Kommando zu stehen.

Brandrat Hörgl verwies einmal mehr auf den größten Brand im ECO-Park, wo viele Feuerwehrkameraden unter schwierigsten Bedingungen im Einsatz standen. Gemeinsam mit den zahlreichen Wehren ist es gelungen dem großen Brandereignis Herr zu werden.

Er dankte für die Einsatzbereitschaft und verwies auf die Teilnahme an Übungen und Ausbildungen und wünschte eine gesunde Heimkehr von den Einsätzen.

Ortsteilvertreter Hannes Schmuck verwies auf das neue MTF-Einsatzfahrzeug welches im Vorjahr in den Dienst gestellt werden konnte, sowie an den geplanten Umbau der alten Ölheizung auf Wärmepumpe inkl. Errichtung einer Photovoltaikanlage.

Bürgermeister Mag. Josef Wallner gratulierte den Ausgezeichneten, aber auch dem Kommando zu ihrer einstimmigen Wiederwahl. Er verwies auf die verantwortungsvolle Tätigkeit, bei dem es bei Einsätzen oft über Leben und Tod geht. Daher ist es wichtig, dass die Wehren gut ausgerüstet sind, immerhin gilt es 180 Quadratkilometer in der Gemeinde Deutschlandsberg zu betreuen.

HBI Kleindienst dankte für das Vertrauen und hofft, dass dieses Jahr wieder ein normales Jahr werden wird und die Feuerwehrkameraden wieder Veranstaltungen durchführen können. Mit einem Dreifachen „Gut Heil“ wurde die Wehrversammlung beendet.

Text und Foto(s) : Josef Strohmeier