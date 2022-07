Am Samstag, dem 02. Juli 2022, hat in Fladnitz an der Teichalm der Almenlandlauf stattgefunden. Selina Loibner ging beim Hobbylauf, wo 2 Runden zu 2.200m zum Laufen waren, an den Start. Mit einer Zeit von 19:13 wurde Selina in der Damenwertung sehr gute Dritte und in der Altersklasse W-U18 belegte sie Platz 1.