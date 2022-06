Markus Reinisch und Michael Knopper nahmen am Sonntag, dem 19. Juni 2022 beim Zirbitzkogel Berglauf teil. Start war wieder in St. Anna auf 1.291m und Ziel beim Zirbitzkogel-Schutzhaus auf 2.397m. Die Streckenlänge von 11,2 km und 1.106 Höhenmetern sind schon sehr anspruchsvoll, sowie die extreme Hitze ein zusätzlicher Gegner für die Athleten.

Markus erreichte das Ziel nach 1:18:18, dass in der Gesamtwertung Platz 8 und in der Altersklasse M35 den 3. Platz bedeutete. Michael belegte mit einer Zeit von 1:30:23 in der Gesamtwertung Platz 24 und in der allgemeinen Altersklasse Platz 5.