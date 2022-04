Riesenerfolg für die jungen Fußballerinnen der MS Bad Schwanberg: Die Schule holte ihren ersten U15-Vize-Landesmeistertitel in der Futsal-Schülerliga.

BAD SCHWANBERG. Das Mädchen-Team der Mittelschule Bad Schwanberg rund um Trainerin Andrea Strohmaier und Trainer Franz Oswald kürte sich zum Vize-Landesmeister im Futsal. Nach zahlreichen phänomenalen Auftritten (u.a. vier Siege und 19:0 Tore im Regionalfinale) dominierten die Mädels auch ihre Gruppe beim Landesfinale am vergangenen Freitag in Trofaiach: 6:1 gegen die SMS Feldbach, 5:0 gegen die MS Bruck und 5:0 gegen die SMS Trofaiach.

Zwei Mal Penaltyschießen

Im Halbfinale setzten sich die Schwanbergerinnen im Penaltyschießen gegen das BG/BRG/BORG Kapfenberg durch. Ähnlich spannend das große Finale, aber leider mit anderem, unglücklichen Ausgang für die Südweststeirerinnen. Im Penaltyschießen unterliegt die MS Bad Schwanberg der Grazer Sportmittelschule Brucker denkbar knapp mit 2:3. Dieser Umstand trübt die Freude in Bad Schwanberg über eine insgesamt überaus beeindruckende Leistung jedoch keineswegs – ist es doch die erste Medaille für die MS Bad Schwanberg beim 16. U15-Futsal-Landesfinale in der Steiermark. Vor zwei Jahren gewann die Schwanberger Mannschaft schon den U13-Landestitel im Futsal. In der U15 war bis zu diesem Erfolg der MS Bad Schwanberg noch keinem Mädchen-Team aus dem Bezirk Deutschlandsberg eine Medaille im Futsal gelungen.

