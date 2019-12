Die Bezirksmeisterschaft wird in der Schülerliga nach den Futsal-Regeln durchgeführt. Die Unterschiede zum klassischen Hallenfußball sind nicht so riesig, der schnellere Ablauf, der sprungarme Ball und die Einkickregeln bedürfen aber doch einer gewissen Gewöhnung.

Die Akteure hatten damit keinerlei Probleme. Sie ermittelten in der Vorrunde in der Gruppe A (Schwanberg, Preding, Deutschlandsberg 2, Stainz, Wies) und B (Deutschlandsberg 1, Eibiswald, St. Stefan, Groß St. Florian) die Reihung, bevor in Kreuzspielen (A1 gegen B2, B1 gegen A2) die Paarungen für das Finale (Sieger um Platz 1, Verlierer um Platz 3) ermittelt wurden. Die weitere Reihung wurde in Spielen der jeweiligen Gleichplatzierten in den Gruppen ausgespielt. Den Gruppenletzten A traf das Los des letzten Turnierplatzes.

Steigen wir bei den Kreuzspielen ein: Die NMS Deutschlandsberg (Sieger A) erreichte gegen St. Stefan (Zweiter B) mit einem 5:4 nach Penaltyschießen das große Finale. Dasselbe Kunststück schaffte Deutschlandsbergh 1 durch ein 5:0 gegen Schwanberg. Weiter im Turnier: Im kleinen Finale setzte sich Schwanberg gegen St. Stefan mit 5:4 nach Penaltyschießen durch, das große Finale entschieden die „Einser“ gegen die „Zweier“ durch ein knappes, aber überaus rassiges 1:0 für sich. Die restlichen Finalspiele: Wies – Groß St. Florian 0:1, Preding – Eibiswald 3:4 (n.P.).

Bei der Siegerehrung bedankte sich Bezirksreferent Franz Oswald bei Spielern und Betreuern für ihr Engagement. Er schloss auch die beiden Schiedsrichter Karl Fuchs, Franz Leitinger, Rotkreuz-Mann Mike Fürnschuß und das Team der Turnierleitung Hugo Handler, Edmund Prattes und Hannes Thomann ein.

Hier die Reihung: 1) NMS Deutschlandsberg 1, 2) NMS Deutschlandsberg 2, 3) NMS Schwanberg, 4) NMS St. Stefan, 5) NMS Eibiswald, 6) NMS Preding, 7) NMS Groß St. Florian, 8) NMS Wies, 9) NMS Stainz. Der Titel Torschützenkönig ging an Jakob Aigner (Deutschlandsberg 1, 12 Tore), zum besten Tormann wurde Gabriel Wallner (Groß St. Florian) gewählt.