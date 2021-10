Die neue 70x20 Meter-Halle der Reit- und Voltigierschule Schwaiger diente am vergangenen Wochenende als Location für die Voltigier-Landesmeisterschaften 2021. „Wir hatten Teilnehmer in den Klassen A, L, M, S und S Senior“, verriet Juniorchef Dmitri Schwaiger, dass die Bewertung in den Händen der Wertungsrichter Peter Barosch und Regina Federczuk lag. Für die Landesmeisterschaft waren einzig die Klassen S und S Junior zugelassen.

Die Meisterschaft zog sich über zwei Tage hin, an denen – zeitlich klar gegliedert – die Einzelbewerbe, das Pas de deux und die Gruppenbewerbe abgewickelt wurden. Die Pflicht musste im Galopp am Pferd, die Kür auf der „Tonne“ gezeigt werden. Entscheidend für die Punktezahl waren der Schwierigkeitsgrad und die Ausführung, bei der Kür war die Harmonie entscheidend. „Die Vereine haben ihre eigenen Pferde mit“, bezeichnete Dmitri Schwaiger die Vertrautheit mit dem Tier als wichtiges Element, um Übungen wie Aufgang, Fahne, Mühle, Schere oder Flanke im Vorwärtssitz zu bewerkstelligen.

Die Siegerehrung

Den Teilnehmern stand die Bedeutung des Ereignisses ins Gesicht geschrieben. Konzentriert, mit klarem Fokus und gestärkt durch vielfaches Training gingen sie an die Übungen heran. Die einheitliche Kleidung, das mitunter zu sehende Makeup und die tadellos sitzende Frisur taten ein Übriges, um den Bewerb auch den Zuschauern zum Ereignis zu machen.

Am Sonntagnachmittag dann der große Augenblick: Die Sieger wurden geehrt. Für Unkundige gewöhnungsbedürftig: Es wurde viel gelaufen. Einlauf, Auslauf, Aufruf zur Siegerehrung wurden im Laufschritt zurückgelegt. „Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement“, rief Moderator Timon Tinko die Teilnehmer der Klassen auf, um ihre Siegespreise zu übernehmen. Mit einem Präsent beteilt wurden Athleten, Longenführer und Helfer, die Träger der Plätze 1 bis 3 bekamen zusätzlich eine Medaille und bei der Landesmeisterschaft eine Schärpe überreicht.

Hier die Siegerliste: Einzel A/L Pflicht Paula Stubenrauch (RVV Epona), Einzel A/L Kür Mara Macheiner (RVV Quirinus), Einzel M/S Pflicht Marlene Ulz (RVV Messendorfberg), Einzel S Technik Cornelia Pikl (RVV Messendorfberg), Gruppe A RC Winterhof 2, Gruppe S RC Winterhof 1, Pas de deux RVV Messendorfberg, Einzel A Abt. A Anna Haßler (RVV Schmiedt), Einzel A Abt. B Valerie Gross (RSC Lindenhof), Einzel A Abt. C Julia Alber (RSC Lindenhof), Einzel A Abt. D Josef Schellnegger (RSC Lindenhof), Einzel L Eva Koren (RSC Lindenhof), Einzel M Anna Lorenzoni (RC Winterhof), Einzel SJ Sarah Lipp (RSC Gössendorf), Einzel S-A Cornelia Pikl (RVV Messendorfberg), Einzel S-B Fabian Lipp (RSC Gössendorf), Gruppe A PSV Gut Rosenhof 1, Gruppe S RCC Messendorfberg 1, Pas de deux SJ RVV Quirinius, Pas de deux S RC Winterhof.

Nach der Siegerehrung und der Landeshymne wurden die Landesmeister zu einem Gruppenfoto vor der weiß-grünen Fahne gebeten. Eine Information machte dabei die Runde: Im nächsten Jahr (ab 23. Juni) finden bei der Reit- und Voltigierschule Schwaiger die Bundesländermeisterschaften statt.