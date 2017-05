Farbfaszinationen – Acrylbilder auf Leinen von Lia Gosch in Eibiswald

Eibiswald: Pfarrsaal |

Die Eibiswalderin Lia Gosch stellt ab 19. Mai im Pfarrsaal aus.

EIBISWALD. Die gebürtige Eibiswalderin Lia Gosch ist bekannt für intensiven Farbenreichtum in ihren Arbeiten. Unter dem Titel „Farbfaszinationen“ wird Gosch demnächst mit ihren Bildern eine Farb-Explosion in den Pfarrsaal bringen. Besonders in ihren Acrylbildern ist die Leuchtkraft der Farben herausgearbeitet.

Die Ausstellung wird am 19. Mai um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Eibiswald mit einer Vernissage eröffnet. Zu sehen ist die Schau immer sonntags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.