Alt-Gemeinderat Franz Stelzl wurde 65

09.09.2018, 09:11 Uhr

Gratulation durch den Kameradschaftsbund Stainz.

Bei einem verdienstvollen Mitglied machten Obmann August Adam und Vizeobmann Franz Hopfgartner vom Kameradschaftsbund Stainz am vergangenen Mittwoch Station. Anlass war, Franz Stelzl zu seinem 65. Geburtstag zu gratulieren.„Wir danken aufrichtig für deine Mitarbeit“, sprach der Obmann seine Dankbarkeit für die gut 36-jährige Treue zum Ortsverband aus, in welcher der Jubilar stets bei den Ausrückungen dabei und als Gruppenleiter für die Betreuung seiner Mitglieder zuständig war. Auch brachte er sich aktiv in die Organisation von Festen ein. Das Bedauern von August Adam: „Schade, dass du jetzt nicht mehr so mitmachen kannst.“Als Dank für das Engagement hatte der Ortsverband Franz Stelzl die Verdienstmedaille in Silber für die 40-jährige Mitgliedschaft zuerkannt. „Auf dich war stets Verlass“, heftete Franz Hopfgartner die Medaille an die Brust.Franz Stelzl, in eine Familie mit vier Geschwistern geboren, bildete sich zum Kfz.-Mechaniker aus. In seinem Leben widmete er sich einigen Berufen. Er war beim Sägewerk Salzger und der Marktgemeinde Stainz (Kläranlage) beschäftigt, ehe er 2014 in Pension ging. 1988 heiratete er seine Frau Leopoldine, die Ehe wurde mit der Geburt von Tochter Daniela beschenkt. Mittlerweile steht auch Enkerl Florian im familiären Mittelpunkt. Wohnhaft ist die Familie im schmucken Einfamilienhaus in Tomberg. Franz Stelzl ist aktives Mitglied der Feuerwehr Rassach, in der vormaligen Gemeinde Rassach war er als Gemeinderat tätig.