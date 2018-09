Sommerkonzert der BIG BAND WEST 2018

09.09.2018, 23:17 Uhr

Deutschlandsberg : Laßnitzhaus | Am 6. September war es wieder soweit. Das traditionelle Sommerkonzert der BIG BAND WEST ging über die Bühne. Unter den Gästen befanden sich nicht nur der Prof. Josef Rupp, der die Big Band 1986 ins Leben ruf, sondern auch Sigi Feigl, der 1980 die Big Band Süd gründete. Er ist ist somit auch indirekter Namensgeber der BIG BAND WEST. Außerdem saß Aljaž Razdevšek, Leiter der aufstrebenden Big Band Radlje, im Publikum.Das Konzert begann mit dem Stück „Point G“ der französischen HipHop Big Band Electro Deluxe. Danach wurde die Jazzgeschichte ab den 20er Jahren aufgerollt. Amerikanische Swing Titel von Fletcher Henderson, Glenn Miller, Benny Goodman und Buddy Rich folgten. Ein Highlight in der ersten Hälfte war aber auch das Xylophon-Solo „Pass auf kleine Ruth“ vom Berliner Schlagzeuger und Swing-Komponisten Kurt Engel. Gelungen interpretiert wurde es vom Osttiroler Simon Steidl, der als Pauker in der Grazer Oper tätig ist. Als erste Sängerin trat Lissi Gressl mit den Stücken „Birdland“ und „On Broadway“ auf. Danach folgte Heike Seiner-Treffler mit „Don’t Know Why“ von Norah Jones und „Son of a Preacherman“ im Arrangement der Lungau Big Band. Zum Abschluss sang, die auch in der Big Band Posaune spielende Marlies Lang, „Big Spender“ und „Higher Ground“ in der Version von Dave Weckl. Ein künstlerisch besonders interessantes, aber für die Big Band auch sehr anspruchsvolles und probenintensives Stück, war „Ario“ von der Dave Holland Big Band. Als Zugabe gab Simon Steidl das brasilianische Volksmusikstück „Tico Tico“ am Xylophon zum Besten.„Ein gelungener Spätsommerabend im ausverkauften Laßnitzhaus“, erzählt Elmar Berger, der die BIG BAND WEST seit 2015 leitet.

Rhythmusgruppe: Alexander Meister (keys), Bernd Leski (guit), Bernhard Wegner (b),Johnny Kölbl (perc), Elmar Berger (dr)Holzbläser: Anton Prettler (as, fl, clar), Markus Adam (as, clar), Lukas Pettinger (as),Paul Teschinegg (as, clar), Armin Grundner (ts, clar), Anna Gollien (bs, clar)Trompeten: Markus Krofitsch, Christian Mörth, Franz Scheifler, Sandra Masser-KörbischPosaunen: Franz Masser, Felix Jahrbacher, Marlies Lang, Robert OrthaberGesang: Heike Seiner-Treffler, Marlies Lang, Elisabeth GresslXylophon: Simon SteidlTon: Bartol JosipovicLicht: Peter Michelitsch