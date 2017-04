Der Maibaum steht auf dem Sportplatz

30.04.2017, 20:53 Uhr

Per Hand hievte der Stocksportverein Marhof den Baum in die Höhe.

Das festliche Maibaum aufstellen des Stocksportvereins Marhof am vergangenen Sonntag war ein voller Erfolg. Laufend mussten für die nachkommenden Besucher Tische und Bänke eingeschoben werden und das Bedienpersonal hatte alle Hände voll zu tun.„Griaß eich“, lüftete die Musiker von „Stainz 2/3 stromlos“ ihre Hüte, um mit dem folgenden Stück das Motto auszugeben: Lasset uns das Leben genießen! Dann war aber Obmann Vinzenz Marchel an der Reihe, die Gäste zu begrüßen. Und um allen Mithelfern und Gönnern für ihr Engagement zu danken. Der Baum? „Wegen der Handlichkeit haben wir ihn etwas gekürzt“, verriet Marchel, dass der von Bürgermeister a.D. Herbert Wiedner gespendete Baum glatte 21 Meter hoch ist. Das Fällen übernahm Josef Weber, für das Schnitzen zeichneten GemRat Friedrich Krenn und Alfred Sackl verantwortlich, die Gestaltung des bändergeschmückten Kranzes lag in Händen von Silvia Zizek. „Du wirst jetzt das Kommando übernehmen“, teilte er schließlich Anton Harzl jun. zum Aufstellen des Maibaums ein.Davor sprach aber Bürgermeister Walter Eichmann einige Grußworte. „Er ist Symbol für das Leben“, verglich er den Baum mit den Menschen, die ebenfalls fest verwurzelt und mit einem Streben nach oben ausgestattet sind.Nach einer kurzen theoretischen Einheit („Die Schwabeln immer im rechten Winkel ansetzen.“) durch Anton Harzl ging es dann endgültig los. Ruck für Ruck wurde der Baum nach oben gehievt, bis er in der Senkrechten in der asphaltierten Grube fix verkeilt wurde.