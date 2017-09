Ein interessanter Mondkalender jetzt auch in der Marktgemeinde erhältlich!

28.09.2017, 21:18 Uhr

Die Frauentalerin Anna-Maria Wieser hat nach intensiven Vorbereitungen nun ihren mittlerweile zweiten Bauern Mondkalender 2018 herausgegeben, ein Werk, in dem viel Vorarbeit investiert wurde und der ab sofort auch in der Marktgemeinde Frauental erworben werden kann.

Ein informativer, spannender Kalender mit Neuerungen in zweiter Auflage

Anna Maria Wieser die sich schon seit ihrer Kindheit für die Zusammenhänge in der Natur interessiert, wollte nachdem sie ihren eigenen Kalender zunächst für ihre Familie zusammengestellt hat, einen Bauern-Mondkalender den es nirgends zu kaufen gibt gestalten und in weiterer Folge auch verlegen. Das Vorhaben inspirierte der Kinesiologin und Schamanisch praktizierende Energetikerin sosehr, dass die Legendenzeichnungen selbst von der Herausgeberin gezeichnet wurden. Mittlerweile gibt es die zweite Auflage ihres Kalenderwerkes. Im Vorjahr waren es Fotos aus Island, der neue Kalender 2018 wird mit interessanten Fotos aus Norwegen aufgelockert.Der Kalender ist mit reich mit leicht zuzuordneten Bildern und erklärenden Symbolen bebildert. –„Was darf ich, was soll ich was muss ich unterlassen … gibt es sogar einen eigenen Baumkalender, Hinweise auf Lostage, zu jedem Monat die passenden Bauernregeln, Wissenswertes über Wirksamkeit und Verwendung von Pflanzen, Ratschläge und Tipps für den Haushalt, ein eigenes Kräuterverzeichnis, oder das Thema Mischkultur (was für Pflanzen vertragen sich und welche nicht) für den „Grünen Daumen“.Eine Einführung in die keltischen Jahresfeste oder die Kraft der Runen mit Runen-Kurzbeschreibung und Runen Horoskop, sowie deren Bezug zum christlichen Fest runden den Inhalt perfekt ab. Zudem bietet der Kalender ausreichend Platz, um eigene Erfahrungen und Termine einzuschreiben„Es soll einfach ein Sachbuch, als Ratgeber über das gesamte Jahr hindurch sein“ so Anna Maria Wieser.Erhältlich ist der Bauern – Mondkalender 2018 in Eigenverlag bei Anna Maria Wieser Zeierlingerstrasse 37, Tel 0699 / 88 46 40 79, bei Simadruck in Deutschlandsberg, in ausgewählte Trafiken in Deutschlandsberg, sowie in der Trafik Ortner in Frauental und in der Trafik Zenz in Bad Gams, sowie ab sofort auch in der Marktgemeinde Frauental.Text und Foto(s): Josef Strohmeier