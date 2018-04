Freibad Stainz öffnet am 5. Mai

28.04.2018, 22:08 Uhr

Dichtes Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt.

Ein wenig trügt der Schein, denn der baulich-technische Zustand des Freibades Stainz hält mit seinem neuen Anstrich nicht Schritt. "Es war einiges zu tun", verweist Andreas Scheer, Leiter des Wirtschaftshofes der Marktgemeinde, auf die notwendigen Schweiß- und Reparaturarbeiten. Dennoch: Die Besucher empfängt mit dem dunklen Blau in den Schwimmbecken und dem kräftigen Weiß der Gebäude eine Art von Wohlfühlstimmung. „Ich bin der Gemeinde für die Aufwertung sehr verbunden“, wartet Pächter David Kovacs im Laufe der Saison mit etlichen Highlights auf.Die Tore des Freibads öffnen sich am Samstag, dem 5. Mai um 11.30 Uhr. Warum zur Mittagszeit? Exakt um diese Zeit macht das All-you-can-eat-Büffet auf, das von einer Live-Musik umrahmt wird. Um 15 Uhr schließt nahtlos eine DJ-Party an, bevor um 17 Uhr die Bier-Happy-Hour ausgerufen wird. Das große Plus am Eröffnungstag: Die Saisonkarte 2018 ist zum Preis des Vorjahres zu haben.Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass David Kovacs mit seinem Programm alle Altersschichten ansprechen will. Picken wir für jeden Monat eine Veranstaltung heraus: Am 19./20. Mai lockt das Gulaschfest, ab 14. Juni kann man Fußball-WM schauen, der 7./8. Juli ist dem Burger- und Wurstfest reserviert und am 18./19. August gibt es den Tag des Sports.