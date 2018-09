Glockenpatin Ilse Steinbauer wurde siebzig

05.09.2018, 21:22 Uhr

Der Kameradschaftsbund Stainz gratulierte.

Wenn man einen Vater (Anm. Josef Dirnberger) hat, der 26 Jahre dem Österreichischen Kameradschaftsbund Stainz als Obmann vorgestanden ist, dann ist es für die Tochter (Anm. Ilse Steinbauer) unausweichlich, sich ebenfalls intensiv dem Kameradschaftsbund zu widmen. Und ebenso selbstverständlich ist es, von diesem zu einem runden Geburtstag herzlich beglückwünscht zu werden.Am vergangenen Montag stellten sich Obmann August Adam, Vizeobmann Franz Hopfgartner und Gruppenleiter Karl Adam im Hause Steinbauer ein. „Du bist ja länger beim Kameradschaftsbund als ich“, bedankte sich der Obmann für die langjährige Treue, die Bereitschaft, als Glockenpatin zu fungieren und wünschte für die Zukunft alles Gute. In einem bekundete er die Zuerkennung der vom Ortsverband verliehenen Ehrenbrosche in Silber. Das Anstecken der Brosche war Angelegenheit von Karl Adam, der aufrichtige Wünsche auf noch viele gesunde Jahre übermittelte und die Glückwünsche von Pfarrer Franz Neumüller anschloss. Den Blumenstrauß überreichte schließlich Franz Hopfgartner, der sich ebenfalls für das langjährige Engagement im Kameradschaftsbund bedankte.In der Tat: Ilse Steinbauer war im ÖKB fast vierzig Jahre immer zur Stelle, wenn eine helfende Hand (auch als Marketenderin) gebraucht wurde. Sie war bei Ausrückungen dabei, half bei Veranstaltungen und Bällen mit und machte Reisen zum Partnerverband Fischering/Ktn. und der Kameradschaft Feldmarschall Graf Radetzky mit. Sie ging ihrem Vater zur Hand, wann immer er sie brauchte. In seinen letzten Jahren widmete sie sich ganz der persönlichen Betreuung. Und sie freute sich, wenn ihr Vater von in- oder ausländischen Verbänden und Institutionen geehrt oder ausgezeichnet wurde.