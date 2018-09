Vereinstag der Jungen VP in der NMS Stainz

15.09.2018, 21:29 Uhr

Sechs Ortsvereine stellten ihre Angebot vor.

„Die Vereinsvertreter haben sich viel Mühe gemacht“, waren Christoph Oswald und Beatrice Saurer vom VP-Vorstand happy, dass mit ESV Rassach, FF Stainz, Rotem Kreuz, Sportclub, Turnverein und Volkstanzgruppe (VTG) sechs Vereine ihre Stände aufgebaut haben.Ein Rundgang durch das Gelände bestätigte den Eindruck von aktiven Vereinen. „Es geht links hinten, links vorne und rechts zurück“, betonte VTG-Obmann Peter Nöhrer beim Vorzeigen der Schritte, dass Volkstanzen und Schuhplatteln auch das Hirn beansprucht. Um erste Übungen ging es auch beim Eisschützenverein Rassach, der die Schüler Versuche im Ziel- und Spangerlschießen machen ließ. Michael Krenn und Thomas Unterkofler erklärten aber auch die Bestandteile eines Eisstocks. „Ab zwölf können Jugendliche bei uns mitmachen“, hatten Hannes Maier und Ferry Thomann Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr zur Ansicht bereitgestellt. Ihr wichtiger Hinweis: Nur gemeinschaftlich kann erfolgreich eingeschritten werden.Beim Turnverein ging es um Bewegung, Koordination und Kondition. „Das Training soll Spaß machen“, ließ Sportwart Günther Fließer die Schüler Übungen wie Hubschrauberpilotenprüfung, Auffangtest oder Seitwärtssprung probieren. Die Bedeutung einer Ersten Hilfe stellte Sandra Kreutner von der Rotkreuz-Jugend Stainz in den Mittelpunkt ihrer Station. „Falsch ist nur, wenn man gar nichts macht“, zeigte sie Handgriffe und Positionen vor und ließ die Schüler an der Übungspuppe eine Reanimation üben. In der Halle hatte auch Jugendleiter Dominik Ackerl vom Sportclub seinen Übungsplatz aufgebaut, bei dem es Koordinationsübungen, einen Slalomparcours und ein Penalty-Schießen mit Geschwindigkeitsmessung zu absolvieren galt.