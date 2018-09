Generalversammlung im SportClub Stainz

16.09.2018, 09:54 Uhr

Neuwahl des Vorstands: Kurt Moser als Obmann bestätigt.

„Heuer fällt es mir leicht“, machte Sportlicher Leiter Gerhard Schmidt mit seinem Tätigkeitsbericht den Anfang. Warum leicht? Im dritten Anlauf schaffte der Verein im Frühjahr den Aufstieg in die Gebietsliga. „Es war kein Selbstläufer“, hielt er fest, dass dazu viel professionelle Arbeit notwendig war.Eine gute Entwicklung, so der von Hannes Vollmann verfasste Bericht, gab es auch im Jugendbereich, der von der Umgestaltung in der Spielgemeinschaft Schilcherland beeinflusst war. Als Jugendleiter wird künftig Dominik Ackerl mit Assistentin Sandra Mitterhuber die Geschicke im Nachwuchs leiten. Es ist angedacht, in der kommenden Saison das Team U-10 in den Verein rückzuführen.Mit dem Dank an den Vorstand und die Marktgemeinde begann Obmann Kurt Moser seine Rückschau. „Wir wollen etwas weiterbringen“, definierte er als Zielsetzung, den Spielern ein Gefühl des Gut-Aufgehoben-Seins geben zu wollen.Aus dem Kassabericht von Andrea Hiebler und Max Vollenwyder war eine penible Einhaltung der Voranschlagsziffern herauszuhören. Über Antrag von Kassaprüfer Roland Krois erfolgte die einstimmige Entlastung.Zur Neuwahl übernahm Vizebürgermeister Karl Bohnstingl den Vorsitz. Das Ergebnis? Alle Funktionäre wurden einstimmig gewählt. Hier das neue Leitungsorgan: Kurt Moser,Georg Fuchshofer, Harald Hermann, Andrea Fuchshofer Max Vollenwyder, Christoph Oswald, Walter Ruhhütl, Christian Gaich, Roland Krois.Nach dem Beschluss über das Budget 2018/19 fanden die Identität des Vereins (es gilt ein neues Leitbild) und die Jugendarbeit (ist Knochenarbeit, aber die einzige Basis für die Zukunft) eine breite Diskussion.