Klarer Stainz-Sieg nach schwacher erster Hälfte

07.05.2017, 09:16 Uhr

1. Klasse West: SC Stainz - SV Lankowitz 4:2 (0:1).

Der Anfangselan der Stainzer war recht passabel. Dann kam aber so etwas wie Sand in das Getriebe. Oft wurden die falschen Entscheidungen getroffen, statt geschossen wurde abgespielt, statt kombiniert ein eiliger Schuss probiert, statt sich als Team zu präsentieren wurde vieles auf eigene Faust gemacht. Dazu gesellte sich das alte Leiden der leichtfertig vergebenen Torchancen. Die Gäste schauten dem Treiben mit Cleverness zu und setzten immer wieder Nadelstiche nach vorne. Einer reichte zur Führung: Dominik Schrei versenkte einen sehenswerten Freistoß aus gut dreißig Metern unhaltbar zum 0:1 (16.).Nach Wiederbeginn zeigten die Gäste – selbst Trainer Thomas Rieger legte sich mit Schiedsrichter Andreas Finsterbusch an - Nerven. Mit der Folge, dass die Hausherren immer besser ins Spiel kamen. Mit der Folge auch, dass sich das Spiel innerhalb von nur acht Minuten drehte: Vasile Paul nutzte ein kurzes Zuspiel im Sechzehner zum Ausgleich (58.), Markus Höll jagte einen Freistoß (61.) in die Maschen und der wiedergenesene Daniel Flechl nutzte eine Stocherei vor dem Tor zur 3:1-Führung (66.).Damit hatte sich die Partie etwas beruhigt, Stainz zeigte sich als die klar bessere Mannschaft. Mit etwas Glück wäre die Torausbeute kräftiger ausgefallen, es blieben aber etliche Chancen aber ungenützt. Die Zuschauer sahen dennoch weitere Treffer: Nach einer Unsicherheit in der Stainzer Abwehr stellte Stefan Strasser auf 3:2 (85.), bevor David Reisinger mit einem überraschenden Schuss von der Strafraumgrenze (86.) den letztlich verdienten Endstand fixierte. In der Schlussminute ereilte Dominik Schrei wegen Foulspiels die gelb/rote Karte.