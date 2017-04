Schülerliga-Bezirkssieg für die NMS Schwanberg 1

22.04.2017, 11:32 Uhr

Die ersten zwei haben sich für das Landesfinale qualifiziert.

Der Grundstein über „oben“ und „unten“ wurde von den Mannschaften bereits in den vorgelagerten beiden Meisterschaftsrunden gelegt. Eine weitere Auslese stellten die Kreuzspiele zwischen dem Gruppenersten A und dem Zweiten B bzw. dem Ersten B und dem Gruppenzweiten A dar. Die Verlierer daraus spielten um Platz 3, während sich die Sieger um Tagessieg und Bezirksmeistertitel duellierten.Die Erkenntnisse aus den Vorrundenspielen? Die A-Gruppe war im heurigen Jahr die stärkere Gruppe, denn die NMS Schwanberg 1 (7:1) setzte sich gegen Preding durch und Groß St. Florian (6:1) behielt über die NMMS Eibiswald die Oberhand. So standen sich im kleinen Finale Preding und Eibiswald gegenüber, das mit dem 4:0 mit einem klaren Sieg für die Vertreter des Kloepfer-Marktes endete. Ebenso eindeutig verlief das Endspiel zwischen Schwanberg 1 und Groß St. Florian, die Sportmittelschüler entschieden das Match mit 6:0 klar für sich. Hier die Reihung: 1) NMS Schwanberg 1, 2) NMS Groß St. Florian, 3) NMMS Eibiswald, 4) NMS Preding, 5) NMS Stainz, 6) NMS Schwanberg 2.Bei der Siegerehrung bedankte sich Bezirksreferent Edmund Prattes beim Schiedsrichterteam, den Turnierleitern, den Betreuern und ganz besonders den Aktiven. „Ganz leicht war es heute nicht“, gratulierte er zu Einsatz, Laufkraft und den schönen Spielaktionen. Eine Sonderurkunde hatte er für Torschützenkönig Peter Kiedl (NMS Schwanberg 1, 25 Tore) vorbereitet.Nach dem Erfolg ist vor der Herausforderung: Die Florianer müssen sich beim Turnier in Dobl für die Landesmeisterschaft qualifizieren, die Schwanberger Einser sind fix im 16-er-Raster der Schülerliga Steiermark vertreten.